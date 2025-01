Victor Ponta recunoaște că cei pe care i-a susținut au avut de pierdut

„În '96 am votat cu domnul Constantinescu...deci ideea e să nu vă luați neapărat după mine la vot, dar nu-mi pare rău că am fost la toate aceste momente electorale.

Orice se întâmplă, never give up. Vă luați după mine. Încercați încă o dată și până la urmă tot o să iasă ceea ce vă doriți.”, spunea politicianul.