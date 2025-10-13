DE CE AR TREBUI DEMIS PREȘEDINTELE NICUȘOR DAN

- Gafele de comunicare și protocol

- Relația rece cu SUA

- Implicarea în dosarul lui Călin Georgescu

- Capitalul de încredere scăzut din sondajele de opinie

- Neonorarea promisiunilor din campania electorală

Sursa: demers AUR

CUM POATE FI DEMIS PREȘEDINTELE NICUȘOR DAN

- În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale.

- Propunerea de suspendare din funcţie poate fi inițiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor

- Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum

Sursa: Articolul 95 din Constituția României

Pe scurt, soarta președintelui depinde exclusiv de voința majorității din Parlament, potrivit legii. Strângerea de semnături de la cetățeni pentru demiterea președintelui nu generează consecințe juridice.