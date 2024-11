"Mai bine intrebati-i pe romani. Eu va pot da niste explicatii de ce s-a intamplat asta. In primul rand, pentru ca poporul a simti o coruptie endemica asezarta peste toate institutiile statului. Si aceasta concluzie a fost alimentata de faptul ca un premier isi permite sa transfere bugetul in fondul la dispozitia guvernului si sa dea miliarde clientelei politice, in timp ce pensionarii nu aveau ce manca iar - atentie ce va spun! - tanara generatie se considera fara sanse in Romania. Nu s-a facut nimic pentru generatia tanara. Asta ar fi o cauza. 2.) Sa-i prosteasca tot timpul pe pensionari, spre exempl, si de asta au si votat multi cu Georgescu, ca maresc pensiile. In realitatea, au fost niste indexari amarate, care nu au acoperit nici macar inflatia. Si atunci, romanii s-au simtit mintiti, pacaliti.

Deci, tineretul, fara orizont, premierul insusi le-a spus ca nu-s buni de nimic, nu-s pregatiti, nu au unde sa munceasca, de asta trebuie sa plece afara; pensionarii mintiti de dimineata pana seara de doi oameni care au facut spectacolul pensiilor.

Iata cauzele care i-au facut pe romani sa caute un alt orizont si au spulberat tot ce le-a iesit in cale. Au ajuns sa creada ... fanteziste ale unui Georgescu, care spune ca ii invata sa traiasca din painea lor, din pamantul lor; care le spune ca nu e bine sa intram in Schengen ca e puscaria tarilor europene, deci au ajuns sa dea votul aici.

Cele doua partide care se vedeau guvernand 10 ani de acum inainte nu si-au dat seama ca romanii sunt mult mai inteligenti si ca nu pot fi pacaliti la nesfarsit cu povesti despre bunastarea pe care o au. Le spunea premierul cat de bine o duc ei, iar omul vedea ca n-are cu ce sa-si asigure minimul necesar pentru el, pentru copii de-a lungul unei luni intregi. Aici a fost problema. N-as merge cu alte argumente, desi sunt foarte multe", a aratat Basescu, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS.

"Calin Georgescu inseamna izolarea Romaniei o lunga perioada de timp"

Intrebat ce ar insemna pentru Romania ca viitorul presedinte sa fie Calin Georgescu si ce ar insemna sa fie Elena Lasconi, Basescu a raspuns: "Calin Georgescu inseamna izolarea Romaniei o lunga perioada de timp, pana cand il schimbam. Aici eu nu va aduc alte argumente, ci va invit sa vedeti titlurile din presa straina dupa ce s-a anuntat ca este pe locul intai. Dupa ce vedem asta ne dam seama cum va fi primita Romania cu Calin Georgescu presedinte al tarii.

Cu dna. Lasconi lucrurile sunt complicate, in sensul ca este un politician care a ajuns in turul doi, dar nu are experienta necesara pentru a fi presedinte. Deci va trebui foarte bine asistata.

In schimb, spre deosebire de dl. Georgescu este un politician cinstit. Asta este si explicatia pentru care nu a fost maturata de pe scena politica odata cu celelalte partide traditionale".

Fostul presedinte a precizat, in context, ca PSD si PNL au fost "maturate pur si simplu de electorat".

"Dna Lasconi a ramas o relicva a structurii politice de dinainte de votul pentru prezidentiale. A fost menajata de electorat", a aratat el.

Referitor la izolarea Romaniei in ipoteza in care la conducerea tarii ar ajunge Calin Georgescu, Traian Basescu a aratat ca este vorba despre o izolare fata de Vest.

"10 ani am fost in Consiliul European. Stiu foarte bine cum se reactioneaza la apsritia unui ciuda. Spun ciudat - unu care inainte de a deveni sef de stat care contravin, in esenta lor, principiilor UE care sunt in tratat. Aici nu e o chestie ca vor functionarii de la Bruxelles sa avem un anume set de valori. Nu, este un set de valori pe care noi l-am adoptat prin tratatuld e aderare la UE. E votat de Parlamentul Romaniei, e agreat de populatie prinr eferendumul de modificare a Constitutiei. Avem un set de valori care nu se potriveste cu cel enuntat de Georgescu. Distanta e atat de mare incat lumea ar simti nevoia sa priveasca la noi multa vreme si sa vada daca se mai poate lucra cu noi. Ei privesc simplu, cu detasare si taie bani", a explicat fostul presedinte.