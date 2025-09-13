Există tensiuni în Coaliția de guvernare. Reprezentanții partidelor care alcătuiesc Coaliția pare că nu mai ajung la niciun numitor comun.

Pe acet fond, vine un atac al liberalilor conduși de Ilie Bolojan prin vocea unui lider local din Iași, care susține că PSD "creează tensiune și agitație la nivel național".

Social-democrații sunt revoltați cu privire la CASS pentru anumite categorii sociale, măsură ce a fost susținută de foarte multe ori de liderul PNL, Ilie Bolojan.

De cealaltă parte, avem reforma administrație locale care, cel puțin teoretic, ar trebui să fie adoptată de Guvern la începutul săptămânii viitoare. S-a făcut chiar și un grup de lucru pentru această reformă care se lasă așteptată. Premierul Bolojan vrea să se taie 10% din posturile din administrata publică din țară. De cealaltă parte, social-democrații susțin că ar trebui, de fapt, să se facă o reducere a cheltuielilor, practic o reformă a administrației locale.

Bolojan și-a pus demisia pe masă, potrivit surselor Realitatea PLUS, și susține că în cazul în care reforma administrației locale nu va trece sub forma în care își dorește, el va lua în considerare acest scenariu.