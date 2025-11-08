Cristian Tudor Popescu dă de pământ cu Bolojan: "Ține românii în stradă și se întâlnește cu șpăgarii"

Cristian Tudor Popescu dă de pământ cu Bolojan: "Ține românii în stradă și se întâlnește cu șpăgarii"
Cristian Tudor Popescu a dat de pământ cu Ilie Bolojan după ce acesta a recunoscut că s-a întâlnit cu afaceristul vizat de DNA Fănel Bogos. Jurnalistul susține că această întâlnire nu ar fi trebuit să aibă loc, și în niciun caz la Guvern. 

"Imediat după contactul care „i-a provocat trac” (?!), premierul Bolojan spune că n-a dat curs la nimic, nu s-a întâmplat nimic. Păi, obligatoriu era să se întâmple!

Eu n-aș fi stat de vorbă nici 10 secunde cu el. Dl Bolojan a stat 15 minute... Un om care ține mii de protestatari în fața Palatului Victoria fără să se întâlnească niciun minut cu ei. Și acest om NU a sesizat organele în drept în legătură cu traficul de influență desfășurat în biroul său – DNA a dat peste acea întâlnire și peste șpaga de 500.000 euro ca să aibă loc. Nici nu visa Grindeanu să dea încrederii în prim-ministru o asemenea lovitură de măciucă, cum și-a dat singur dl Bolojan," a transmis jurnalistul. 