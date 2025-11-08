"Imediat după contactul care „i-a provocat trac” (?!), premierul Bolojan spune că n-a dat curs la nimic, nu s-a întâmplat nimic. Păi, obligatoriu era să se întâmple!

Eu n-aș fi stat de vorbă nici 10 secunde cu el. Dl Bolojan a stat 15 minute... Un om care ține mii de protestatari în fața Palatului Victoria fără să se întâlnească niciun minut cu ei. Și acest om NU a sesizat organele în drept în legătură cu traficul de influență desfășurat în biroul său – DNA a dat peste acea întâlnire și peste șpaga de 500.000 euro ca să aibă loc. Nici nu visa Grindeanu să dea încrederii în prim-ministru o asemenea lovitură de măciucă, cum și-a dat singur dl Bolojan," a transmis jurnalistul.