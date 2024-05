"Ce am auzit eu în 2014 nu o să uit niciodată. Era mijlocul campaniei pentru europarlamentare, am venit în țară și îmi spune cineva din sistemul de justiție, văzând reacțiile noastre din SUA, aplaudam și noi lupta anti-corupție cum vedeam la televizor, și îmi spune aveți grijă cu ce susțineți din SUA pentru că nu e ceea ce pare. Și eu zic cum adică? Și îmi spune, citez, "există foarte multe abuzuri, SRI e implicat ilegal în anchete".

Anumite politici publice care erau susținute din America, mi-am dat seama, în contextul respectiv, că ajung la asemenea abuzuri.

Punând lucrurile cap la cap, am ajuns la concluzia după un an, am avut date certe, că nu e ok ce se întâmplă. În 2015, m-am întors în România și în acel context țin minte Toni Greblă a fost reținut pentru o noapte și Horia Georgescu arestat și scos în cătușe din DNA cu mâinile la spate”, a spus Cristian Terheș, la Realitatea Plus.

Material realizat de S.C. DGI MULTIMEDIA DESIGN S.R.L. la comanda Partidului Alianța pentru Unirea Românilor - Alianța AUR, CMF 41240016