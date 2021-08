„Din păcate, noi, restul fraierilor de români, abia acum aflăm, însă sistemul ocult le știe de mult. Degeaba spune Cîțu că are cazierul curat, că și eu am cazierul curat în Republica Moldova. Niciun politician nu ajunge într-o poziție atât de înaltă fără ca acel politician să nu poată fi șantajat. Mai mult de-a atât nu cred că mai are, pentru că nu prea a activat în România. Aici este vorba de conflictul între tabăra Orban și gruparea Cîțu. Totuși, românii nu pot fi păcăliți așa ușor.

Am fost și eu la Academia Națională de Infomații. Cât a fost în Guvernul Ponta, Lucian Isar, omul din spatele lui Cîțu, a fost remaniat. A avut ceva tupeu. Lucian Isar ceruse unei firme americane șapgă, era pe vremea aceea ministrul pentru IMM-uri. Isar avea încă de pe atunci mașină de 200.000 de euro, că a intermediat multe lucruri, inclusiv cu Alina Ghorghiu. Ea se bucură de un puternic sprijin din partea sistemului ocult”, a declarat Cristian Rizea.