Luni, la Sala Palatului din București, are loc prima adunare națională a susținătorilor partidului Reformarea României. Evenimentul marchează nu doar lansarea oficială a formațiunii politice, ci și o demonstrație de mobilizare civică, într-un moment în care tot mai mulți români caută alternative la partidele tradiționale.

"Nu doresc nimănui, nici dușmanului dușmanului meu sau al vostru, să treacă prin ce am trecut eu. Dar nu m-am lăsat! Pentru că de fiecare dată bunul Dumnezeu și în special voi, cetățenii, care mi-ați dat funcțiile prin alegerea pe care ați făcut-o: consilier la aproape toate primăriile din București, primar la două primării.

De fiecare dată când am venit în fața dumneavoastră am promis un singur lucru: să nu vă dezamăgesc!

Nu promit nici astăzi, dar un lucru știu sigur: că vom fi puternici. Vom fi puternici să fim o voce.

Avem nevoie de un naționalism. Avem nevoie de un suveranism, dar moderat. Noi, astăzi, un partid nou pe eșichierul politic, venim cu multă insomnie pentru cei care ne privesc," a declarat Piedone, în fața unui public numeros.

Organizatorii au ales deliberat ziua de luni — o zi de lucru — pentru a transmite un mesaj clar: noul proiect politic nu se bazează pe promisiuni goale, ci pe implicare concretă, pe teren, în slujba cetățeanului.

Piedone, în mijlocul oamenilo: Aici se simte adevărul

"Reformarea României se poziționează ca o mișcare care refuză să fie construită în laboratoare de imagine, alegând în schimb să crească organic, din nevoile reale ale comunității", a afirmat Cristian Popescu Piedone..

"Oameni buni, Prieteni dragi, Români de pretutindeni,

Voi, toți cei care vă iubiți țara și vă doriți să fiți ascultați și respectați, vă invit alături de mine să construim un partid exclusiv pentru cetățenii României noastre dragi! Vă invit să semnați adeziunea pentru un viitor mai bun pentru noi, pentru copiii și nepoții noștri! Împreună, reușim! Hai să ajutăm România!