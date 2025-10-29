Fostul lider al PNL şi candidat la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, a luat poziție faţă de numirea Oanei Țoiu în funcția de ministru de Externe, criticând maniera în care se gestionează politica externă a României.

Mesajele mincinoasei ale rezistei după vizita în SUA

„Mi-e greu să calific în câteva cuvinte situația în care se află, astăzi, politica externă a României. Nu mai comentăm pe bucăți ce spune doamna Țoiu, ce spune domnul Moșteanu, ce spune oricine altcineva dintre responsabilii țării. Pur și simplu, ea nu poate fi calificată nici măcar ca un dezastru, este inexistentă. Câtă vreme, lucrurile au fost stabile în conjunctura națională...pe o anumită direcție, România s-a aflat într-un vagon, cu un loc al ei, a stat cuminte acolo. N-a emis prea multe păreri, n-a avut multe idei, dar în fine. A semnat condica și a mers cu vagonul ăla. Tulburarea apelor în peisajul internațional, marele schimbări, monumentalele schimbări, din politica și administrația americană o dată cu venirea lui Trump la putere sunt lucruri care sigur nu conducătorii României le-au generat.

Însă, în raport cu care, ei sunt obligați să reacționeze. La care sunt obligați să găsească formule adecvate și să apere interesul național al acestei țări. Ori, pur și simplu, noi vedem că ni se vând aceleași banalități care n-au acoperire. De exemplu, și doamna Țoiu și domnul Nicușor Dan, și domnul Moșteanu, arată că parteneriatul cu Statele Unite e de nezdruncinat și rămânem și facem și dregem. În același timp, este foarte clar că ne place sau nu ne place, le place sau nu le place unora dintre noi, aici în România, astăzi Statele Unite sunt conduse de Donald Trump, de echipa sa, de administrația sa, și fac politica pe care acest domn îndreptățit de votul americanilor o vrea. În raport cu asta, noi ajungem în situații în care...de pildă, această propunere de care s-a discutat și se discută, în aceste zile, a domnului Bolojan...este, pur și simplu, nu doar inadecvată, nu doar iresponsabilă, ci pur și simplu te face să te gândești...ce este aici?

Mai ales când este însoțită, am văzut, de discursul unor fruntași USR, parlamentari, ba chiar ministrul Apărării...care este un fel de jumătate de ministru de Externe și care este principalul partener de dialog în relația asta extraordinară transatlantică...susținând-o puternic pe doamna Oana Gheorghiu...propunerea lui Ilie Bolojan. ”, a declarat Crin Antonescu, în direct, la Realitatea PLUS.

Țoiu s-a lăudat că americanii vor crește prezența în România

„Ca să fie limpede, eu am citit, am auzit lucruri foarte bune despre activitatea, la nivel de ONG, a doamnei Oana Gheorghiu. Merită probabil toată aprecierea, chiar recunoștința publică pentru asta. Putea fi decorată de președintele țării și nu sunt absolut deloc ironic.

Dar de aici și până la a propune vicepremier al Guvernului României pe un om care, nu că i-a criticat, i-a insultat pe președintele și pe vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, și care arată clar...nu numai că i-a insultat...care arată foarte clar incompatibilitate politică cu aceștia. Înseamnă că noi trebuie să facem o alegere, ori nu mai spunem poezia aia cu ce parteneri suntem noi cu americanii...pentru că americanii pentru 4 ani, aceștia sunt...repet, că-i plac, că nu-i plac doamnei Gheorghiu, domnului Bolojan sau cui nu-i mai plac. Ori să spunem foarte limpede, domne, noi suntem supărați, partenerul nostru este domnul Soroș, și urmașii săi...și ca atare, cât e Trump acolo, noi nu discutăm. Pentru că nu se poate...De ce folosesc termenul inadecvat și iresponsabil?

Eu, personal, cred și cu asta închei...cred că această idee cu doamna Gheorghiu, vicepremier, este încă o operație bună de imagine, pe care încearcă să o facă domnul Bolojan. Probabil, că din motive, tot electorale pentru susținătorii lor și domnii de la USR sar și susțin această propunere și să vedem ce va face președintele Nicușor Dan...dacă în agenda domnului Bolojan mâine este depunere jurământ, dumnealui înseamnă că și-a dat acordul, chiar dacă asta nu s-a anunțat. Deci, din motive strict electoraliste, interne. Dar, a pune în felul acesta relația României cu Statele Unite în pericol...pentru niște mici prostii electorale...pe câteva mii de voturi în România...mi se pare cel mai iresponsabil lucru pe care cineva poate să-l facă. Și după aceea sigur, când noi românii aflăm dintr-un cotidian ucrainean, că pleacă niște americani de aici, după ce nu se pune problema, cum ați arătat. Atunci e sigur că noi, noi cetățenii României, că suntem ai nimănui. În fruntea țării există oameni, președintele, prim-ministrul și despre prim-ministrul vorbesc cu amărăciune, vă rog să mă credeți...e un om pe care eu l-am crezut capabil de mult mai mult și mult diferit.

Înseamnă că noi suntem ai nimănui, înseamnă că acești oameni nu au decât o condicuță de semnat pe la Bruxelles, că văd că pe acolo merg. Nici acolo nu spun nimic, nici acolo nu au vreo idee, nici acolo nu au vreo nuanță, dar vin și ne informează ce au discutat și ce au decis oamenii ăia. În rest, sigur...că acum pleacă americanii, niște americani. Eu nu dramatizez această situație. Se poate întâmpla. Se poate întâmpla României, nu Poloniei, dar în fine...se întâmplă României. Dar ce facem mai departe? Cum ne adaptăm la asta? Cum construim mai departe? Cu mai puțini militari, se poate relația cu Statele Unite. Prin numirea ca vicepremier a doamnei Oana Gheorghiu? Mă îndoiesc.”, a completat Crin Antonescu.