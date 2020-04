Cozmin Gușă: Klaus Iohannis s-a folosit de Rareș Bogdan

"Rareș Bogdan, dar nu doar el, și Realitatea TV, a acordat un mare procentaj din voturile pe care le-a luat PNL la europarlamentare. Ăla a fost și un moment în care eu m-am radicalizat foarte tare, mai ales împotriva lui Orban, care era cel mai puțin vinovat, dar în plus împotriva lui Iohannis, care a făcut asta ca un hoț. Nu există să uzufructezi ceva fără să vii să spui "mulțumesc", cel puțin, sau fără să vii să răsplătești. Ei au strâns mâna la spate lui Rareș și Rareș a plecat, uzufructând acel capital al Realitatea TV pe care eu l-am adunat. Klaus Iohannis niciun moment nu a operat cu ideea că l-ar respecta pe Rareș, el doar l-a folosit. Klaus Iohannis nu ține la nimeni. Iohannis nu are o relație apropiată decât cu unii care sunt de aceeași nație cu el sau de aceeași simțire, și n-o să vedeți foarte mulți români pe care el i-ar fi încurajat vreodată", a spus Cozmin Gușă, într-un interviu acordat EVZ.TV.

"Rareș Bogdan a fost folosit de către Klaus Iohannis, asta mie îmi este foarte clar și asta s-a văzut în momentul în care Ludovic Orban a jucat cartea falsă a statului paralel, numită Nicușor Dan, alias Plicușor Ban. Rareș pusese o bornă de raportare înainte spunând "Dacă președintele României îmi va cere, eu aș putea să accept să candidez la Primărie." Lucru la care Iohannis a răspuns foarte ritos că toată treaba o face partidul și, în acest fel, Iohannis și-a săpat propria capcană pentru că i-a permis lui Orban să acceseze această soluție a Statului Paralel, Nicușor Dan. Acolo, Iohannis a dat-o pe față că nu-l interesează soarta politică a lui Rareș Bogdan, ba dimpotrivă ne-a arătat că este destul de deranjat de popularitatea lui Rareș pentru că, oricum ai vrea s-o iei, la nivel de PNL, cel care a adus cele mai multe voturi pentru PNL e pe locul 1 Klaus Iohannis, dar pe locul 2 este Rareș Bogdan (+Realitatea TV). Pe locul 3 acum al popularității este un new entry, care o să-i facă mari probleme lui Ludovic Orban: Marcel Vela", a mai spus Cozmin Gușă.