„#KovesiReloaded. Expoziție de ... galoane, în gară la Herculane!

Din spatele scen(et)ei rânjește Coldea, generalul-gropar.

LET`S GET READY TO RUMBLE!

Alaltăieri ziceam într-o analiză că „dacă Iohannis și-ai săi își închipuie că vor scăpa după 2024 de răzbunarea lui Kovesi&Company, atunci sunt chiar proști”. Ieri au fost publicate două interviuri video ale Laurei Kovesi acordate SPOTMEDIA și G4MEDIA, unde elementul cheie de reținut este chiar poziționarea explicită contra lui Iohannis și a regimului său, deci treaba s-a clarificat.

Dealtfel regia deplasării în România și a aparițiilor publice ale lui Kovesi a fost organizată cu focalizare chiar pe aceste interviuri, întâlnirile cu Câciu, Predoiu, Bode sau de la DNA fiind neesențiale din punctul de vedere al scopurilor și concluziilor, dar folosite pe post de decor potrivit pentru augmentarea declarațiilor ulterioare. Locul interviurilor a fost la sediul actual din România al Parchetului European, dar mai important este că acolo e fostul sediu al Secției Speciale, locul unde Kovesi ne-a reamintit că a pătimit, deci tot de-acolo va începe răzbunarea ei. Ca să pricepem că dânsa vorbește în "numele cui trebuie", Kovesi și-a atârnat cocarda ucraineană la reverul sacoului, concluzia este că planul de marketing al apariției sale a fost ca la carte.

Kovesi este sigură de sine, vorbește clar și precis, minte prin omisiune fără să clipească, exact ca un înalt funcționar european antrenat și protejat de la cel mai mare nivel de decizie internațională. Dintr-o asemenea postură l-a beștelit pe Iohannis și i-a sugerat clar viitoarea sa răzbunare, le-a transmis amenințări directe celor de la Parchet dacă-i vor ancheta propriile dosare și nu le vor închide, respectiv a dat asigurări pentru o viitoare cătușiadă în România, implementată chiar prin DNA, care trebuie musai să revină la procedurile din vremea ei.

Jurnaliștii ce i-au luat interviurile, Ioana Ene Dogioiu și Dan Tapalagă, fiind în relații vechi și apropiate cu fosta șefă a DNA, n-au deranjat-o cu întrebări incomode, deși erau destule, nu le înșir aici pentru că vor fi subiectul analizelor multora de azi înainte. Dar chiar prin această procedură catifelată aleasă de cei doi jurnaliști puteți deduce rețeaua de protecție pe care o are Kovesi în România, de la vârful căreia rânjește satisfăcut Florian Coldea, vechiul ei partener în rele. Am zâmbit deseori în ultimii doi ani atunci când deștepti de serviciu explicau despre ruptura intervenită între cei doi, iar când în urmă cu cca 6 luni Coldea a început promovarea candidaturii la prezidențiale a lui Kovesi la nivelul ambasadelor din România, i-am informat, tocmai pentru ca să realizeze cât sunt de naivi sau dovedit mincinoși. Proiectul pentru recâștigarea puterii de către Coldea&Company în 2024 se bazează primordial chiar pe Laura Kovesi, potențialul ei individual și puterea pe care i-o conferă funcția de șef al Parchetului European, restul armatei compusă din USR și Reper, judecători și procurori, jurnaliști și oameni de afaceri, cu toții vor acționa în siajul strategiei centrate pe Kovesi și coordonată de către Coldea în plan intern, respectiv de șefii rețelei de tip Soros, de la manetele externe.

L-am descris pe Coldea azi c-ar fi generalul-gropar, faptele antiromânești din trecut sunt suficiente ca să-i justifice noua poreclă. În plus, tot ieri a fost făcut anunțul despre trimiterea în judecată a lui Sebi Ghiță, printr-un rechizitoriu precis și sever. Acum vreo trei luni doi oameni bine informați mi-au relatat că Ghiță, excedat de faptul că nu i se închid dosarele, s-ar fi împăcat cu Coldea la Belgrad, probabil în speranța că asta ar fi soluția pentru rezolvarea problemelor sale. Ieri s-a dovedit că e tocmai pe dos, că cine colaborează cu Coldea în asemenea scopuri ajunge "la groapă". Viorel Hrebenciuc a experimentat așa-ceva atunci când l-a sprijinit pe generalul-gropar să o impună pe Clotilde Armand ca primar la Sectorul 1, iar apoi a înfundat pușcăria fiind condamnat într-un dosar subțirel. Mai sunt și alții care-au pățit-o pe mâna lui Coldea în moduri similare, de unde se vede că frica bate mereu rațiunea.

Marele meci e deschis deci de ieri, evoluția publică a lui Kovesi poate fi asimilată legendarului îndemn din deschiderea galelor din boxul profesionist, "LET`S GET READY TO RUMBLE!" (să ne pregătim pentru bubuială), și va fi cu multe K.O.-uri”, susține analistul politic Cozmin Gușă în analiza făcută în urma vizitei în România a șefului Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, fost procuror-șef al DNA.