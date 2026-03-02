Consultare internă extinsă: PSD decide luni seara dacă rămânerea la guvernare și dacă îl susține în continuare pe Ilie Bolojan

Sursă: Realitatea.Net

Biroul Permanent Național al Partidul Social Democrat a votat luni în unanimitate extinderea mandatului pentru consultarea internă privind analiza participării social-democraților în coaliția de guvernare, incluzând întrebări suplimentare despre condițiile în care PSD ar trebui să rămână la guvernare sau ar putea opta pentru schimbarea premierului. O decizie urmează să fie luată în ședința de luni seara a Biroului Politic Național, eveniment ce va avea loc de la ora 18.00, în regim online.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, sâmbătă, că niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerţie, ci doar dacă aceasta produce rezultate pentru cetăţeni. Oficialul a subliniat că social-democraţii nu au o obligaţie faţă de un premier vremelnic, care se victimizează şi care cere încredere oarbă.

Încă de la mijlocul săptămânii trecute, Grindeanu anuța că va propune un vot intern în PSD pentru ca partidul să decidă dacă vrea să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan premier sau dacă vrea alt premier de la PNL.

„O să le propun colegilor să facem o consultare un pic mai extinsă decât ceea ce am făcut în vara anului trecut. În vara anului trecut, aproape 5.000 de colegi, toate comitetele politice județene, care înseamnă toți primarii, consilierii județeni și așa mai departe, au votat. Și într-o proporție destul de mare, într-un procent mare, au spus: „Da, mergem în această formă, în această coaliție”. De data aceasta, aș face un pic mai mult de atât. O întrebare „Da”/„Nu”, evident, având în vedere toate aceste aspecte care țin de buget, de modul în care funcționează coaliția, de pulsul pe care îl simt foarte bine primarii, consilierii noștri locali. Dacă iese să fie „Da”, dacă păstrăm această coaliție în această formă, adică împreună PSD, PNL, UDMR, USR sau într-o formă mai restrânsă, fără USR de exemplu, și dacă mergem înainte cu prim-ministrul Ilie Bolojan”, a declarat Sorin Grindeanu joia trecută.