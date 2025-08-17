Consilierul lui Nicușor Dan pentru probleme economice și sociale transmite că deficitul bugetar generează în continuare riscuri semnificative. Radu Burnete spune că plata pensiilor și a salariilor este garantată pentru moment, însă în cel mult doi ani pot apărea probleme.

Consilierul prezidențial a declarat pentru presă că România nu se confruntă cu o lipsă de fonduri și nu există riscuri ca statul să nu își poată asigura finanțarea necesară. În schimb, Radu Burnete este de părere că în țară se derulează prea multe investiții.

"Avem un nivel mare de supracontractare. Avem mult prea multe investiții publice în derulare, de la investiții mari de infrastructură, la investiții mai mici în fiecare unitate administrative teritorială, comună, sau sat, sau oraș, și așa mai departe", a declarat Radu Burnete pentru presă.

Acesta propune amânarea sau conservarea unora dintre proiecte, astfel încât cheltuielile să fie mai bine echilibrate. În același timp, Burnete amintește de cerințele Comisiei Europene, care ne-a cerut să abandonăm unele inițiative din PNRR.

În paralel, consilierul lui Nicușor Dan spune că vom avea o creștere economică mult mai mică decât se așteaptă.

"E adevărat că datele economice s-au înrăutăţit de-a lungul anului. Aduc aminte că bugetul nostru e construit pe o creştere ipotetică de 2,5%. Şi asta e cert că nu se va materializa. [...] probabil că creşterea va fi undeva între 0 şi 1%”, a transmis Radu Burnete.

Chiar dacă ministrul Finanțelor a lăsat de înțeles că trebuie să fim pregătiți de recesiune, Radu Burnete îl contrazice. Totuși, recunoaște că măsurile guvernului duc în această direcție.

"Eu nu cred că vom avea o recesiune şi sper că vom face tot ce ţine de noi să evităm o posibilă recesiune, pentru că e adevărat, aceste măsuri de redresare a deficitului bugetat, ele prin natura lor sunt recesioniste", a mai spus acesta.

Consilierul prezidențial a abordat și scandalul cu privire la pilonul doi de pensii. Acesta îl contrazice pe Bolojan și spune că oamenii trebuie să aibă mai multe opțiuni de retragere a banilor.