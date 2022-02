„O amplă analiză a situaţiei din filiala ieşeană a fost prezentată şi de către conducerea centrală a partidului la ultima şedinţă a Consiliului Politic Judeţean, care a avut loc săptămâna precedentă”, se precizează în comunicatul de presă.



Conform sursei citate, propunerea a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi la şedinţele celor două foruri de conducere ale organizaţiei judeţene.



"Îmi pare foarte rău că a trebuit să ajungem aici. Am atenţionat de nenumărate ori responsabilii organizaţiei municipale că oraşul Iaşi ne-a tras în jos la toate seriile de alegeri din ultimii 2-3 ani şi i-am rugat să reformeze structura locală. Ba mai mult, chiar prima întâlnire politică internă din acest an am organizat-o cu Biroul Permanent Municipal tocmai în ideea de a impulsiona lucrurile. Am solicitat prezentarea unei strategii în cel mai scurt timp. Au trecut aproape două luni şi continuăm să stagnăm", a declarat senatorul Maricel Popa, preşedintele PSD Iaşi.



El a menţionat că, recent, o jumătate din preşedinţii de organizaţii din municipiul Iaşi au solicitat fostei conduceri demararea unor discuţii cu privire la "o serie de atacuri publice efectuate de preşedintele executiv al organizaţiei municipale la adresa colegilor consilieri municipali".



"Nici până acum nu a avut loc vreo întâlnire. Cu regret o spun. Am spus şi în cadrul şedinţei că aşa nu mai putem continua. Dacă nu muncim, în 2024 vom privi lucrurile tot din afara scenei. La PSD Iaşi avem nevoie de o echipă în adevăratul sens al cuvântului. Avem nevoie de colegi care să înţeleagă că toţi trebuie sa tragem în aceeaşi direcţie, că toţi trebuie să avem aceleaşi obiective care ţin în primul rând de ceea ce au nevoie şi îşi doresc ieşenii şi de ceea ce putem noi face pentru fiecare localitate din judeţ", a subliniat Popa.



Preşedintele PSD Iaşi a informat că în cadrul şedinţei a fost numită noua conducere interimară, care îl va avea ca preşedinte pe secretarul de stat Bogdan Balanişcu. De asemenea, a fost desemnat un grup de lucru pentru punerea în practică a strategiei de lucru pentru reorganizarea şi reformarea filialei municipale social-democrate.



"Mulţumesc colegilor pentru încrederea acordată. Sunt onorat să preiau în interimat organizaţia municipală până la organizarea de alegeri. Împreună cu toţi cei dornici de muncă vrem să reorganizăm din temelii această structură. Sunt convins că în cel mai scurt timp lucrurile se vor schimba radical. Vom continua munca eficientă din Consiliul Local Iaşi şi vom propune soluţii viabile pentru proiectele de dezvoltare ale oraşului", a declarat Bogdan Balanişcu.



În opinia sa, Iaşiul "merită mult mai mult decât ceea ce a avut până acum: o administraţie coruptă şi fără proiecte majore".



"În ceea ce priveşte partea internă, s-a dat un restart, vom porni la drum cu cei care cred cu adevărat în valorile social-democrate şi vom coopta oameni noi, curaţi, profesionişti, din toate mediile sociale. Am format deja un grup de lucru cu membri şi simpatizanţi PSD alături de care punem bazele noii organizaţii municipale. Lista este deschisă. Vrem să restabilim dialogul cu ieşenii din municipiu şi să facem cu adevărat o politică în folosul oamenilor", a afirmat preşedintele interimar al Organizaţiei Municipale Iaşi al PSD.