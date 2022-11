"Sunt in situatia in care am aflat dintr-un cominucat de presa ca a fost sesizat Parchetul. Singurl lucru pe care-l stiu cert este faptul cel care a facut plangere e fostul primar Tudorache, multiplu inculpat in dosare penale. Asta spune mult.



Inteleg ca miza e faptul ca sunt aici si opresc coruptia din cadrul Primariei Sectorului 1. Nu ma voi opri aici. Romprest e doar un exemplu cu un prejudiciu evaluat la un milliard de lei. Cel mai mare prejudiciu care a fost calculat in Romania.



Dragi PNL-isti si PSD-isti, contractele voastre cu Primaria Sectorului 1 s-au terminat. Sunteti istorie si voi veni dupa fiecare dintre voi, asa cum am facut deja cu fostul primar", a afirmat, marti, Clotilde Armand.