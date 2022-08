„Este un afront adus României, un afront adus românilor (discursul lui Viktor Orban). De altminteri, noi am atras atenţia dinainte de a fi reprezentaţi în Parlament şi după aceea în numeroase ocazii, asupra politicii revizioniste, iredentiste, şovine pe care o practică Ungaria în România cu acordul tacit sau cu lipsa de reacţie a autorităţilor române. Am arătat că există un plan al Guvernului de la Budapesta de cucerire practic a Transilvaniei din punct de vedere economic, cultural şi că în acest an s-a avansat până într-acolo cât putem vorbi, astăzi, despre o co-suveranitate a celor două state asupra acestei regiuni, a statului român şi a statului maghiar.

Este o situaţie extrem de gravă , intolerabilă, iar UDMR nu a făcut decât să accentueze această stare de lucruri. Este, practic, după cum am dezvăluit de mai multe ori în reacţiile publice este o oficină a unor interese străine. Nu are nimic de-a face cu interesul naţional românesc şi ar trebui îndepărtat urgent de la guvernare. Nu e admisibil ca un ministru al României să slujească pe faţă interesele unui stat străin aşa cum o fac miniştri maghiari în frunte cu preşedintele UDMR care e, de asemenea, vicepremier, Kelemen Hunor", a declarat Claudiu Târziu.