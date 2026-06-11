Ciucu, după ce a fost ofertat de către Tomac să preia Ministerul Dezvoltării: „Cum să nu-mi placă? Nu o să plec niciodată” - VIDEO

Sursă: Realitatea PLUS

Ciprian Ciucu a sosit în această dimineață la ședinta PNL din Parlament în vederea susținerii de către PNL a guvernului Tomac.

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a venit în această dimineață la ședința PNL desfășurată în Palatul Parlamentului.

Primarul a fost întrebat ce va face după ce a fost ofertat de către premierul propus Eugen Tomac să preia Ministerul Dezvoltării. Ciucu a fost surprins de informația aruncată în spațiul public de către Tomac, răspunzând că nu va pleca niciodată de la Primăria Capitalei.