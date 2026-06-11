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Politica· 1 min citire
Ciucu, după ce a fost ofertat de către Tomac să preia Ministerul Dezvoltării: „Cum să nu-mi placă? Nu o să plec niciodată” - VIDEO
11 iun. 2026, 10:37
Eugen Tomac și Ciprian Ciucu
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Ciprian Ciucu a sosit în această dimineață la ședinta PNL din Parlament în vederea susținerii de către PNL a guvernului Tomac.
Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a venit în această dimineață la ședința PNL desfășurată în Palatul Parlamentului.
Primarul a fost întrebat ce va face după ce a fost ofertat de către premierul propus Eugen Tomac să preia Ministerul Dezvoltării. Ciucu a fost surprins de informația aruncată în spațiul public de către Tomac, răspunzând că nu va pleca niciodată de la Primăria Capitalei.
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