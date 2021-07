Premierul Florin Cîțu a anunțat că decizia privind Roșia Montană va fi luată în cadrul coaliției de guvernare. Eu nu am cerut retragerea proiectului, repunerea dosarului la UNESCO a fost făcută de premierul Ludovic Orban, a precizat Florin Cîțu.

„Domnul Nazare a prezentat poziția ministerului în ședința de coaliție acolo trebuie luată decizia în ceea ce privește Roșia Montană. Repunerea dosarului la UNESCO a fost făcută anul trecut de premierul Ludovic Orban, care este astăzi președinte PNL și este normal că o decizie să fie luată în coaliție, nu în Guvern, și eu sper că și în Parlament”, a explicat Cîțu, joi, în cadrul unei conferințe de presă.

Premierul Florin Cîțu a mai spus că nu a cerut retragerea proiectului și că decizia va fi luată în ședința de coaliție.

„În ceea ce privește Guvernul, pentru că am văzut mai multe fake news și legate de persoana mea, eu nu am cerut niciodată să se retragă un proiect, niciodată nu am luat o decizie oficială în acest sens, discuțiile sunt doar la nivelul coaliției. Coaliția trebuie să decidă și, repet, președintele PNL este premierul de anul trecut care a propus dosarul mai departe. Acolo trebuie să fie luată decizia”, a precizat Florin Cîțu.

Discuțiile au apărut după ce organizația Greenpeace l-a acuzat pe Florin Cîţu că a solicitat retragerea dosarului Roşia Montană de la UNESCO. Miercuri, membrii organizației au organizat un protest în fața Palatului Victoria.

Atunci, premierul Florin Cîţu a spus că nu a înaintat nicio propunere şi nici nu a întreprins vreun demers oficial care să vizeze retragerea dosarului de înscriere în patrimoniul UNESCO a sitului Roşia Montană.