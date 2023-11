“Există credințe care au dus în extreme. Rar auzi de un kamikaze creștin. Atunci faci paralele care nu au nicio treabă cu credința. Nu am nimic împotrivă să ieși la TV să spui că ești ateu. Dar nu mă critica pe mine.

Nu ieși să critici mii de pelerini. Dreptul tău e să spui că nu ai credință. Eu nu sunt de acord ca un om care a avut o părere să fie imediat dinamitat de presă. Ai o părere, dar dă-mi dreptul să am și eu o părere”, a declarat premierul, marți seara, la un post TV.

Declarația controversată i-a atras o serie de critici gazetarului. Zilele trecute, senatoarea Diana Șoșoacă l-a pus și ea la zid pe Cristian Tudor Popescu.

„Nu știu cu ce l-au supărat credincioșii pe Cristian Tudor Popescu. Probabil că suntem într-un număr atât de mare, încât „Satanele” din dânsul reacționează! Dacă aș putea și ar exista o bază legală, l-aș scoate în afara legii, fiindcă este un exemplu foarte prost pentru jurnalism. Acel „Tată Nostru”, izvorât din toate sufletele, mai ales în aceste momente de restriște, de război în toată lumea, cred că i-a creat furnicături pe piele domnului CTP. Probabil că, pentru el, suntem niște teroriști care îi distrugem „Satanele” către care văd că se îndreaptă. Dar, mai multe decât atât, știți, nu mai am chef să mă enervez, pentru că nu are rost să mă cobor la nivelul ăsta”, a declarat Șoșoacă în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel de la Realitatea PLUS.

Lucrurile nu s-au oprit însă aici. Jurnalistul a fost reclamat de Liga Studenților (LS IAȘI) la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). Reprezentanții studenților susțin că afirmațiile lui CTP au reprezentat un atac la demintatea creștinilor ortodocși.