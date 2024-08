”Vedem cu toţii că în Bucureşti este o situaţie gravă cu reţeaua de termoficare. Jumătate din oraş nu are apă caldă. Astăzi dimineaţă am vorbit cu domnul primar al Capitalei Nicuşor Dan şi am convenit, împreună şi cu ministrul Energiei, în perioada următoare, să ne întâlnim şi să găsim soluţiile cele mai bune pentru a debloca acest lucru”, a declarat Ciolacu.

El consideră că în astfel de situaţii este importantă colaborarea, indiferent de culoarea politică.

”Cred cu tărie, când e vorba de viaţa oamenilor, trebuie să colaborăm! Nu contează culoarea politică, iar pasarea răspunderii de la unul la altul nu cred că este o soluţie”, a mai spus șeful Guvernului.