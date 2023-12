Premierul arătat, astfel, că, ”timp de secole, cetăţenii aparţinând majorităţii româneşti şi cei ai minorităţilor etnice au convieţuit, construind patrimoniul spiritual al României, cultura şi identitatea noastră comună”.

”Aşa cum am afirmat de multe ori, identitatea noastră s-a format în şi prin întâlnirea şi dialogul dintre culturi, aducând laolaltă români şi atâtea alte naţionalităţi într-o singură comunitate cu vocaţie europeană. Dezvoltarea şi consolidarea democraţiei româneşti după Revoluţia din 1989, mediul politic şi social intercultural de astăzi, aliniat la standardele internaţionale şi ale Uniunii Europene, se datorează în mare parte contribuţiei minorităţilor naţionale, precum şi colaborării acestora cu Guvernul României, prin intermediul Consiliului Minorităţilor Naţionale şi al Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale”, a declarat Ciolacu în discursul susținut în cadrul unui eveniment organizat cu prilejul Zilei Naţionale a Minorităţilor Naţionale din România.

Șeful Guvernului a subliniat, în context, că, ”într-o lume în care diferitele forme de fundamentalism, de extremism şi antisemitism înregistrează cote din ce în ce mai îngrijorătoare, respectul pentru diversitate şi dialogul între culturi reprezintă – cu atât mai mult! - un preţios capital social”.

”Diversitatea, pluralismul etnic şi religios sunt o şansă şi o resursă importantă pentru dezvoltarea României, care îmbogăţesc întreg patrimoniul spiritual al ţării noastre. Iar aniversarea de astăzi ne oferă prilejul de a ne reînnoi angajamentul de a păstra România un adevărat model european în privinţa protecţiei drepturilor minorităţilor naţionale, precum şi în materie de reprezentare parlamentară, prin facilitarea implicării acestora în luarea deciziilor cu privire la societatea românească în ansamblul ei. Ca preşedinte al Camerei Deputaţilor, am colaborat excelent cu Grupul Minorităţilor Naţionale. Inclusiv în momentele dificile ale ultimilor ani, când ne-am confruntat cu o pandemie, dar şi cu o criză energetică, urmată de una economică, am găsit înţelegere şi susţinere din partea minorităţilor naţionale pentru a rezolva provocările cu care ne confruntam. De aceea, ca premier, consider că trebuie să ducem această colaborare mai departe, în mod special, prin continuarea proiectelor de dezvoltare economică în zonele locuite de minorităţi, tocmai pentru a asigura oportunităţi şi şanse egale de dezvoltare pentru toţi cetăţenii. Închei, asigurându-vă de întreaga deschidere a Guvernului României de a lucra împreună pentru un viitor mai bun, în care toţi cetăţenii noştri să se simtă respectaţi şi incluşi”, a arătat Marcel Ciolacu.

