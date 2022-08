Cea mai importantă afacere a lui Marius Lulea este Ideal Proiect, o companie cu profituri de 2,5 milioane de lei pe an, în care este asociat cu Axinia Daniela-Luciana, soția unui vicepreședinte AUR. Aceasta este și compania unde George Simion a fost director de marketing timp de 10 ani și unde încasa un salariu de 1275 lei lunar, conform declarațiilor liderul AUR. În locul unde este trecută firma, se pare că au sediul mult mai multe firme, cu toate că spațiul este extrem de mic, potrivit jurnalistului Mălin Bot.

Marius Lulea și liderul AUR au fost implicați în numeroase conflicte, de-a lungul timpului.

"În spatele meu este o căsuță micuță și drăguță unde este Ideal project, dar și multe alte firme, exact cum sunt cetățenii din Republica Moldova. Sunt foarte multe firme pentru un asemenea spațiu", spunea Mălin Bot, într-o postare pe Facebook.

Ca reprezentant legal al AUR, Marius Lulea ar fi avut până anul trecut reședința la adresa sediului AUR. Acesta și-a schimbat constant domiciliul fie la diferite adrese din Tunari, fie în Otopeni, dar niciodată în București, potrivit Newsweek.

Împreună cu fratele său, ar avea investiții imobiliare în localitățile de lângă București, în special în comuna Tunari, care este condusă acum de un primar PSD.

Marius Lulea susține că nu are atribuții în interiorul partidului, iar funcția de președinte se datorează exclusiv experienței sale pe care o are în domeniul imobiliar.

"Eu nu controlez nimic. Am fost președinte fondator pentru că am experiență birocratică din activitatea mea curentă. Eu sunt o persoană destul de publică, activitatea mea se poate vedea online, mă știe tot corpul profesional de ingineri și arhitecți. Sunt implicat datorită prieteniei cu George Simion. alături de care am luptat pentru unirea cu Basarabia și luptăm și astăzi, dar pe căi politice", spunea Marius Lulea.

Nu în ultimul rând, Marius Lulea l-a susținut activ pe Simion încă din 2019, de când acesta a candidat fără succes la alegerile europarlamentare. Până anul trecut, Lulea ar fi controlat fiecare bănuț care intra în vistieria partidului din donații, se mai arată în ancheta celor de la Newsweek.