"Într-o seară era... - domnul Ivan poate să povestească, cred că cel mai bine - era într-un restaurant de lux din București, împreună cu domnul Ivan, cu domnișoara respectivă și cu încă cineva la masă. Și a intrat doamna Țoiu în restaurant.

Domnul Ivan s-a salutat cu doamna Țoiu. Domnul Zampolli (Paolo Zampolli - n.r. ) a întrebat cine este doamna: ministrul de externe al României.

A venit la masă, s-au făcut prezentările, s-au cunoscut, La momentul respectiv, doamna Țoiu nu a știut cine se află la masă cu domnul Zampolli, cine este domnișoara care se află la masă. Totul bine și frumos.

Domnul Muraru tot suna la domnul Zampolli să-l roage să-i facă întâlnire cu domnul Rubio doamnei Țoiu, care vine în America, care așa, așa. A venit la ONU. A venit la ONU, doamna Țoiu o vede pe domnișoara de la masă, de la domnul Zampolli cu domnul Ivan, și realizează că persoana este una și aceeași cu o domnișoară pe care tocmai o deduse afară de la Consulatul Român la New York.

Domnișoara se prezintă ca fiind o apropiată a domnului Paolo Zampolli. Domnișoara este domnișoara Tamila Cristescu, fiica domnului Radu Cristescu, care a fost dată afară de doamna Țoiu. Cel care i-a aranjat întâlnirea doamnei Țoiu este chiar domnul Zampolli.

Domnul Zampolli cred că a uzat de relația de prietenie - așa să și explică reacția întârziată a celor de la Departamentul de Stat - comunicatul a venit după 24 de ore, o comunicare rece, două, trei, patru, cinci fraze, care nu spun absolut nimic, fără niciun angajament. Deci, a fost doar o întâlnire bifată", a declarat Anca Alexandrescu.