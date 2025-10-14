Cine a tras sforile ca Oana Țoiu să stea de vorbă cu Marco Rubio? Anca Alexandrescu, dezvăluiri exclusive din culisele întâlnirii ministrului rezist

Anca Alexandrescu
Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu face dezvăluiri exclusive din culisele întâlnirii dintre Oana Țoiu și Marco Rubio. Ministrul de Externe a dat nas în nas cu Tamila Cristescu pe care o concediase recent, o apropiată a celui care urma să-i organizeze discuția cu secretarul de stat american. 

"Într-o seară era... - domnul Ivan poate să povestească, cred că cel mai bine - era într-un restaurant de lux din București, împreună cu domnul Ivan, cu domnișoara respectivă și cu încă cineva la masă. Și a intrat doamna Țoiu în restaurant.

Domnul Ivan s-a salutat cu doamna Țoiu. Domnul Zampolli (Paolo Zampolli - n.r. ) a întrebat cine este doamna: ministrul de externe al României.

A venit la masă, s-au făcut prezentările, s-au cunoscut, La momentul respectiv, doamna Țoiu nu a știut cine se află la masă cu domnul Zampolli, cine este domnișoara care se află la masă. Totul bine și frumos.

Domnul Muraru tot suna la domnul Zampolli să-l roage să-i facă întâlnire cu domnul Rubio doamnei Țoiu, care vine în America, care așa, așa. A venit la ONU. A venit la ONU, doamna Țoiu o vede pe domnișoara de la masă, de la domnul Zampolli cu domnul Ivan, și realizează că persoana este una și aceeași cu o domnișoară pe care tocmai o deduse afară de la Consulatul Român la New York.

Domnișoara se prezintă ca fiind o apropiată a domnului Paolo Zampolli. Domnișoara este domnișoara Tamila Cristescu, fiica domnului Radu Cristescu, care a fost dată afară de doamna Țoiu. Cel care i-a aranjat întâlnirea doamnei Țoiu este chiar domnul Zampolli.

Domnul Zampolli cred că a uzat de relația de prietenie - așa să și explică reacția întârziată a celor de la Departamentul de Stat - comunicatul a venit după 24 de ore, o comunicare rece, două, trei, patru, cinci fraze, care nu spun absolut nimic, fără niciun angajament. Deci, a fost doar o întâlnire bifată", a declarat Anca Alexandrescu.