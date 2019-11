Câte ore face Klaus Iohannis de la București la Sibiu + ce crede despre Secția Specială

"Fac patru ore de la Bucuresti la Sibiu. Sa va spun ceva, eu sunt ferm hotarat sa schimb lucrurile si sper ca nu am fost inteles gresit.

Voi fi foarte ferm, ca sa nu zic intransigent. Aceste discutii trebuie sa produca rezultate. Aceasta va fi abordarea mea. Nici eu, nici romanii nu avem timp sa pierdem timpul in discutii de complezenta. Vorbim de infrastructura.

Aceste chestiuni au fost discutate, e vorba de autostrada Sibiu - Pitesti, Drumul Expres Craiova - Pitesti, e vorba de Autostrada Moldova, e vorba de a lega Ploiestiul de Brasov prin Valea Prahovei, sa avem legaturi real folosibile si fezabile. Aceste lucruri nu vreau sa le promit, ca de promis au promis toti, eu vreau sa le facem", a explicat Klaus Iohannis.

Întrebat apoi dacă își menține părerea că Secția Specială trebuie desființată, Klaus Iohannis a replicat: "Da. Va spun si de ce. Personal, nu sunt specialist in acest domeniu, dar opinia mea de simplu presedinte al Romaniei a fost ca aceasta sectie nu trebuie infiintata. Pentru a fundamenta o opinie pertinenta, am solicitat si am primit opiniile unor recunoscuti specialisti in materie, precum Comisia de la Venetia, GRECO si, in fine, MCV-ul.

Daca toti spun ca asa nu, eu sunt de parere ca asa nu, la fel si PNL, inseamna ca totusi ne bazam pe ceva. Aceasta sectie nu trebuie sa existe. Este un instrument care poate fi transformat in ceva cu care se controleaza neconstitutional magistratii".