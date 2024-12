"Sunt scandalizata de azi dimineata, dupa ce am vazut azi noapte prezenta ministrului de Interne al Romaniei la un alt post de televiziune, unde se urla de zile intregi ca cei peste 2 milioane de oameni care au votat cu Calin Georgescu sunt pleava societatii. Am auzit aseara cu urechile mele - nu mi-a venit sa cred - ca trebuie arestati toti care il sustin pe Calin Georgescu, ca trebuie inchise televiziunile care sustin altceva decat ei.

Un ministru de interne al unei tari cares e duce intr-un platou de televiziune si sustine asa ceva este complice la acest lucru. Mai mult decat atat, faptul ca domnia sa distribuie pe pagina sa de socializare astfel de asa-zise analize inca odata arata ca dl Predoiu nu poate sa iasa din haina de om politic si de om al sistemului, care este de atatia ani de zile.

Poate ati uitat, dar dl Predoiu a fost si omul lui Traian Basescu, a lins blidele si la Tariceanu, si la Patriciu. Sa nu uitam faptul ca domnia sa a facut parte dintr-o firma de avocatura care a reprezentat cele mai mari multinationale, care au luat tot ce se putea lua din Romania, inclusiv alea care au lucreaza cu rusii - Alro, OMV, Rompetrol si multe altele.

Dl Predoiu s-a dorit a fi prim-ministru; avea si pe cartea de vizita. Nici macar in visele viselor lui nu a avut vreo sansa vreodata.

Dl. Predoiu are tupeu astazi sa-mi raspunda mie la un mesaj pe care i l-am dat pe 17 octombrie, acum cand a vazut ca am postat despre domnia sa si cand am anuntat ca ma ocup de el incepand din aceasta seara si de cine este si ce a facut domnia sa pentru Romania si cum isi permite sa dea ordine subordonatilor sa se duca sa ii ridice de-acasa pe cei care sunt impotriva actualului sistem. Este o sluga a lui Iohannis, asa cum a fost si a lui Basescu si sunt convinsa ca zilele urmatoare vor aparea informatii despre cum s-a pozitionat dl Predoiu.

Vreau sa va aduc aminte ca dl Predoiu e cel care a strigat din toti rarunchii ca e rau ca nu mai exista protocoale cu SRI, e cel care a rebagat cand era ministrul Justitiei SRI in anchetele penale. Acesta e, deci, dl Predoiu.

Aud acum de la sindicatele politistilor ca sunt scandalizati de ceea ce face Predoiu si vor sa fie de partea poporului", a afirmat moderatoarea emsiunii "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea PLUS, refeindu-se la interventia de luni seara a ministrului de Ineterne la un post TV.

"Ii atrag atentia dl Predoiu ca din aceasta pozitie de ministru de Interne al Romaniei este extrem de grav ceea ce face. Ma voi ocupa incepnad de astazi de domnia. Astazi a avut tupeul sa-mi dea mesaj dupa 2 luni, dupa ce l-am invitat de N-ori la emsiune sa vina sa vorbeasca, dupa ce l-am vazut aseara laudandu-se ca doar el are meritul ca a bagat Romania in Schengen, azi imi da mesaj si imi spune ca a fost ocupat cu Schengenul si ca ma invita la o cafea. Nu, dl. Predoiu, va provoc public sa veniti in platou la Culisele Statului Paralel, fata in fata cu mine sa raspundeti poporului si sa nu mai sfidati oamenii care indraznesc sa aiba alta opinie decat Klaus Iohannis", a mai spus Anca Alexandrescu.

Apel la conducerea PNL și la Ilie Bolojan: Sunteți pe un butoi de pulbere. Nu aruncați România în aer!

Jurnalista nu s-a oprit insa aici. Ea a atras atentia conducerii PNL in frunte cu presedintele interimar Ilie Bolojan sa se pozitioneze fata de legitimitatea continuarii mandatului lui Klaus Iohannis, care in mod normal ar fi trebuit sa expire pe data de 21 decembrie daca alegerile prezidentiale s-ar fi desfasurat conform calendarului anterior stabilit de Guvern.

"Pe această cale fac un apel la întreaga conducere PNL-ului inclusiv la domnul Ilie Bolojan, care a venit de la Oradea pe un cal alb, precum domnul Iohannis de la Sibiu să salveze România și PNL-ul, are tupeul să joace politic să dea lecții, să spună cine trebuie să mai fie premier, cine să nu mai fie, să spună că l-ar susține pe Nicușor Dan, dar să spună că într-adevăr este discutabilă legitimitatea continuării mandatului Iohannis. Marși înapoi la Oradea, Ilie Bolojan, dacă nu îi cereți demisia lui klaus Iohannis și nu repuneți în drepturi Constituția și votul democratic al românilor. Altfel sunteți toți o apă și un pământ.

Astăzi este o zi extrem de gravă, de două luni de zile am vorbit cu Dian Popescu la mine în platou, cum posta companiei de stat acum la E.ON va fi cumpărată de compania maghiară de energie cu 68% majoritate, de statul maghiar. Este o chestiune extrem de gravă, am atras atenția de acum două luni de zile. Deja nu ne mai jucăm cu aceste lucruri, deja România este în pericol și acești politicieni trebuie să răspundă.

Domnul Bolojan va trebui să răspundă și pentru statuile alea pe care le-a mutat și pentru cele maghiare pe care le-a instalat în locul lor.

O să vorbesc dinseara de la ora 21.00 pe larg despre toate aceste lucruri și despre rețeaua șorosistă care astăzi văd că vine și spune prin vocea doamnei Alina Mungiu-Pipiti că să nu mai decidă poporul cine să fie preșintele României pentru că ei nu mai pot controla poporul, să decidă Parlamentul. Atenție! Să vedeți ce se va întâmpla în zilele următoare. Românii sunt calmi, sunt cu minți, dar mămăliga a explodat. O să vedeți în zilele următoare.

Noi în continuare îndemnăm la pace, la calm, la liniște, la responsabilitate mai ales din partea politicienilor care astăzi sunt la butoane. Sunteți pe un butoi de pulbere, nu aruncați România în aer. Ne vedem de la ora 21.00", a transmis jurnalista.