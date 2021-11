„Pentru refacerea cât mai grabnică a acestei coaliții, păstrarea portofoliilor și a negocierilor din decembrie ar fi cea mai sănătoasă variantă. Evident că întotdeauna se poate și altfel. Eu cred că de la asta ar trebui să plecăm, de la ceea ce s-a negociat”, explicat Cătălin Drulă, la Europa FM.

PNL susține în continuare că vrea să dea premierul, fără să arunce în spațiul public vreun nume. Și liderul liberalilor, Florin Cîțu, spune că o soluție ar fi ca USR să-și păstreze ministerele.

„Premierul este de la PNL și am vorbit ca acordul coaliției să fie mai în detaliu pentru că în iarnă nu am avut timp să avem toate detaliile, ca să nu mai avem astfel de probleme. Am discutat mai mult despre programul de guvernare”, a declarat, miercuri, Florin Cîțu.

Chiar dacă pare că PNL și USR s-au înțeles, liberalii nu renunță la a discuta mâine cu cei de la PSD.

Florin Cîțu și liderul social democraților, Marcel Ciolacu, au programată o întâlnire în jurul prânzului.