"Colegii mei vor aduce amendamente mâine în Comisia de Regulament. (...) Acestea se vor referi la eliminarea acelor prevederi care nu ţin de huliganism şi violenţă, ci ţin de mijloacele de înregistrare audio-video, nu am chiar textul în faţă, dar sunt amestecate o serie de prevederi, care, spre exemplu, nu ar mai permite o poză sau un film cu telefonul în plen. Or, nu e nimic de ascuns acolo, e publică şedinţa plenului. Atenţie, vorbim de şedinţe publice, toată lumea înţelege să respecte un spaţiu privat, dar în plenul Parlamentului este un loc public, unde ar trebui să ne comportăm ca într-un loc public, nu cu acest huliganism de stadion, de galerie", a afirmat Cătălin Drulă la TVR.



Acesta a ţinut să puncteze faptul că USR "condamnă public orice act de violenţă şi de agresivitate" şi susţine orice măsuri care combat huliganismul în Parlamentul României, dar nu măsurile de reducere a transparenţei.



"Există o lungă tradiţie a partidelor vechi, PNL şi PSD, de a folosi o temă legitimă pentru a introduce încă nişte modificări care nu au aceeaşi legitimitate. E o temă legitimă de a găsi mijloace de a combate violenţa - ceea ce s-a întâmplat ieri în Parlament este absolut inacceptabil şi extind simpatia mea ministrului care a fost agresat în felul acesta -, dar de la măsurile pentru combaterea acestor gesturi reprobabile până la măsuri de reducere a transparenţei - nu mai este voie să filmezi, să foloseşti aparatură audio-video, presa primeşte nişte restricţii - deci se doreşte revenirea într-o epocă a Parlamentului demult apusă, când nu prea se ştia ce se întâmplă exact în spatele uşilor. Pentru noi, care suntem acolo de cinci ani, deja este evident că, folosindu-se de acest pretext, încearcă să introducă şi nişte măsuri de reducere a transparenţei, or, transparenţa este bună, pentru că ce facem noi în Parlament nu facem în ascuns, facem pentru cetăţeni, trebuie să vadă dezbaterile din comisii, din plenul Parlamentului", a precizat preşedintele interimar al USR.



El a reclamat şi "dublul standard al celor care conduc Parlamentul", cu referire la PNL şi PSD, susţinând că în legislatura trecută se găseau diverse mijloace prin care USR era împiedicat să îşi exprime poziţiile de la tribuna Parlamentului, în vreme ce, în prezent, pentru AUR "orice fel de regulă este lăsată a fi încălcată".



"Dar, aici nu vorbim despre dreptul la cuvânt, am făcut doar o observaţie despre dublul standard, ci, repet, despre o violenţă incalificabilă, care nu-şi are rostul într-o societate civilizată şi în democraţie", a spus Cătălin Drulă.