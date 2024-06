"Dupa 9 iunie, avem un singur partid stat: PSD. Practic, suntem pe cale sa auzim o singura voce, aceeasi voce care in ultimii 34 de ani a gonit milioane de romani.

Romania este tara ta, a ta si a ta si a tuturor care simt ca aici e acasa. Nu accept oferta celor trei trandafiri care ascund spinii umilintei. România este casa noastră. Când un hoț intră peste tine în casă, nu pleci din propria ta casă, îl dai pe el afară", a declarat sambata Elena Lasconi.

"Doamna Lasconi se cearta cu aprox 3,5 mil de romani care au votat cu PSD pentru ca PSD a colorat harta in rosu in urma unui vot popular. Doamna Lasconi s-a suit pe strada lui George Simion. E un discurs pe care il vedem mai mult in zona populista, iar tinerii frumosi si liberi USR s-ar putea sa nu se regaseasca", a transmis Lucian Romascanu, purtatorul de cuvant al PSD.