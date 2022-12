Romanii insa nu mai tac si nu mai rabda. Cu toate indemnurile unor tradatori, boicotul de jos in sus continua. Si sper ca dupa emisiunea de astazi, corul celor care cer nationalizarea Petrom sa fie si mai mare. Pentru ca astazi o sa va arat exclusiv cum s-a vorbit despre spagile date la privatizare in Austria si ce investigatii s-au facut. Cel care a luat comisionul pentru lobby, un conte cu multe “spagi” la activ a gestionat si alte afacei de rasunet din aceeasi perioada de guvernare a lui Adrian Nastase. Si anume fregatele si contractual EADS! Nici nu va inchipuiti cat de mare este caracatita si pana unde merg lucrurile. Usor usor refacem traseul si lucrurile devin din ce in ce mai clare. Veti vedea ce spuneau politicienii din Austria inca din perioada 2006-2011 cum si pentru ce s-au dat banii. Direct din Germania, jurnalistul Mihai Rusu ne va aduce detalii incendiare din acest dosar care la noi aproape ca a trecut neobservat.

Vine si Bobby Paunescu alaturi de noi si continua dezvaluirile despre cum Adrian Nastase l-a rugat pe tatal sau sa i intermedieze relatia cu Gazprom, fostului ministru Dan Ioan Popescu. Ma intreb insa oare ce rol a jucat in toate aceste povesti si finul Buzaianu. Il mai tineti minte? Unul din baietii destepti din energie. De ce au plecat astazi acesti oameni din Romania dupa ce au facut bani muuulti?

Tot astazi am sa arat cum sunt “persecutate” firmele austriece din domeniul constructiilor. Pe zeci de milioane de euro si contracte fara numar. Numai saptamana trecuta Grindeanu a semnat chiar in ziua in care Austria ne-a dat cu flit un contract de 62 de milioane de euro cu firma Porr Construct, la aeroportul Otopeni! Astazi insa au anulat inaugurarea tronsonului de autostrada Sibiu Pitesti, terminat mai devreme de aceeasi companie ca deh boicoteaza si ei firmele austriece.

Trag din nou semnalul de alarma pentru ca pe 31 decembrie Bucurestiul risca sa ramana ingropat in gunoaie. Doar 15 zile mai sunt si lucrurile vor exploda. Cine a blocat primarii sa nu semneze contractele, cine vrea sa controleze toate gunoaiele din Bucuresti? De ce nu vor primarii sa ne raspunda la intrebarile pe care le-am trimis de peste o luna?

