"E in campanie electorala demult. A incercat sa foloseasca pozitia pe care a avut-o la NATO si e in campanie. L-au trimis la Colonesti sa vada daca se poate face o baza acolo", a afirmat Mitrea.

"Nu insemna ca daca va candida nu castiga, ca nu are nico sansa. Nu inseamna nici ca va candida", a mai spus analistul politic.

"El e oltean, Mircea. Din momentul in care s-a lansat la Washington Ciuca, el s-a dus la Colonesti. E usor hilara chestia asta", a aratat insa acesta.

Analistul politic a explicat ca din sondajele pe care le-a analizat pana in prezent lucrurile stau in felul urmator: "Asa cum arata sondajele azi Ciolacu si Ciuca ar ajunge in turul 2. In odinea asta, iar Mircea Geoana se bate cu Simion si Sosoaca, pe locul 4.

Cand am facut sondajul nu era Lasconi. Mie imi place cum amesteca lucrurile, dar nu o sa intre in turul doi. Nu cred ca va lua mai mult de 14%. Eu cred ca va lua 10-12%", a declarat Miron Mitrea, duminica seara, in emisiunea "Culisele Puterii" de la Realitatea PLUS.