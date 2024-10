"Nu a furat nepotul meu, nu a beneficiat de nimic de la mine poate de experienta mea stand cu mine la pescuit sau in concedii. Nu a facut nimic imoral. Nu e milionar, n-are niciun milion de euro. are un copil mic, are o casa la Buzau pe care o plateste in rate. N-are apartament in Bucuresti. Are o masina de la companie. E un om normal, cu adevarat. Nu e angajat la stat. Domnul Ciuca, care a fost toata viata lui angajat la stat, scoate aceste stiri. Dansul, care a fost slujbas la statul roman - am vazut aceste acuzatii din partea PNL. Culmea, nepotul meu ar trebui sa fie presedintele PNL", a declarat Marcel Ciolacu.

La scurt timp, Nicolae Ciucă a postat pe rețelele sociale un răspuns la atacurile premierului.

Liderul PNL a scris: "Am muncit 35 de ani în armata statului român. Și da, armata e a statului, cum să fie privată? Îmi este neclar care este profesia domnului Ciolacu."