„PSD-ul vrea să cânte prohodul țăranului român, vrea să-i pună cruce definitiv fermei sau gospodăriei de familie. De ce vă spun acest lucru? Câțiva parlamentari din PSD au depus un proiect de lege, EL 194 pe 2025, unde ei vor ca fiecare legătură de pătrunjel vândută de fermierul român, fiecare borcan de iaurt, fiecare litru de lapte sau borcan de zacuscă să fie raportate la Finanțe, la ANAF, la FISC. Asta vor. Vor să impoziteze și ultimul țăran din România.

Ceea ce nu știu și domnii de la PSD, nu știu că avem, în momentul de față, un milion jumătate de ferme țărănești care asigură securitatea națională alimentară a României. În fiecare zi dispar, datorită acestor greșeli ale guvernării și bătăii de joc, 134 de gospodării țărănești.

Ceea ce fac ei acum, fac să îngroape ferma țărănească românească. Fac ca fermierul să nu mai poată să vândă nimic și să pună lacătul pe cele un milion jumătate de gospodării țărănești.

AUR nu va fi de acord niciodată cu asemenea măsură. Susținerea producătorului român este un punct din planul Simeon. Avem nevoie de țărani, avem nevoie de produsele tradiționale românești.

Ca președinte al Federației Naționale a Producătorilor de Produse Tradiționale din România, mă voi lupta, împreună cu colegii AUR, ca această lege să nu fie aprobată. Țăranul român are nevoie de susținere. Producția din România are nevoie de susținere. Iar noi vom face absolut tot ce ne stă în putere să susținem producătorul român.”, a declarat deputatul AUR Călin Matieș.