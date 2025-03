"Cu ei impreuna si cu toti romanii care s-au saturat de coruptie si securisti - ne vom lua tara inapoi. Fara coruptie si fara securisti!

Vor sa imi blocheze iar candidatura, eu vreau sa fiu judecat de voi toti,prin votul vostru liber. E dreptul vostru sa decideti pe cine alegeti.

Vot liber, vot liber, vot liber!

Eu nu contez, dar voi contati pentru Romania, pentru poprul roman, am demonstrat tuturor ce inseamna curajul de a fi roman.

Copiii vostri vor fi mandri de voi pentur ca viitorul este al celor drepti, nu cei care stau in genunchi in fata puterilor straine. Vrem o tara demna, care sa se aiba bine cu toti, sa avem prieteni peste tot, sa avem valori: pace democratie si libertate.

Va iubesc pe toti! Va multumesc! Sa avem incredere, credinta in noi, credinta in Dumnezeu si tara va fi a noastra. Va iubesc, dragi romani!", a transmis Calin Georgescu in discursul sustinut sambata in Piata Victoriei.