"Aici a fost marea resetare dupa 1990, pentru ca oamenii astia nu doar ca au supravietuit, au facut o treaba excelenta si ei sunt liderii societatii de maine si asta trebuie sustinut. Oamenii ca tine care - uitati, produs romanesc total din piele romaneasca, blana romaneasca, dar cel mai important este mana de lucru, omul care a excelat in 31 de ani - este aici.



Uitati-va cum e facuta... Eu am sa port cizme de astea si va indemn pe toti sa veniti aici, la Florin, sa cumparati de la el pentru ca nu cumparati doar o cizma, cumparati un suflet pe care ar trebui sa il crestem pentru ca aceasta tara sa devina suverana.



Voi faceti un lucru legat de eternitate, sa nu uitati asta! Sunteti mai bogati decat orice firma corporatista care vinde cizme din China.



Asta este liderul autentic pe care o natiune intreaga trebuie sa il urmeze, pentru ca el da exemplu personal si toti ar trebui sa il urmeze. Aici este viitorul acestei tari, in interiorul ei", a afirmat Calin Georgescu.