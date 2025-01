Calin Georgescu: Eu asta vă pot spune astăzi, în curând va urma un mesaj consistent, hotărât, precis, care să clarifice lucrurile în ceea ce mă privește și în ceea ce privește situația pentru că pentru toată lumea nu este bine, deci nu doar pentru România, inclusiv pentru ce este în Europa.

In primul rand trei puncte rapide. Prima o vezi ca este de esenta: aici discutăm de un fenomen, nu de accident: Donald Trump. Cand spui Donald Trump spui si JD Vance. Totdeuna ar trebui - din punct de vedere profesional - sa spui Donald Trump si JD Vance.

Mai târziu, poporul român va vedea importanța acestui om. Aici este punctul cheie si o sa vorbesc cand va fi momentul de Vance. Cert este ca Herit expandation, de unde se extrag toate capetele si liderii luminati politici - de unde a venit si Vance, si altii - este un punct foarte cheie al Americii. Vance joacă un rol foarte important in acest subiect, nu doar Donald Trump. Este o echipă foarte bine structurată pe termen lung si viitorul o va demonstra.

Pe partea cealalta, vedem și niște lucruri hilare, delatorii de ieri sunt adulatorii de azi. Europa e lăsată unde să dospească, să intre într-o zonă de cutrem aproape. Nu sunt interese serioase pe Europa se vede foarte clar din partea lui Trump, decât in cateva puncte cheie.

Am contacte consistente la cei care contează, care nu trebuie sa fie neaparat cei de pe ecrane, în așa fel - în Europa, și în mod special în America - in asa fel incat sa stiu din timp ceea ce urmeaza, si aici definesc America prin Trump, un reper, și parteneriatul strategic consistent si total pe care Romania trebuie sa il aibă.

Uitati-vă ce am spus de prin 2016, de cand vorbeam de Trump, ce s-a intamplat de atunci pana acum, mergând acuma precis ce a fost pe 21. In primul rand s-a inceput cu slujba in biserică si cu multumirea față de Dumnezeu si de tot ce s-a intamplat facuta de Donald Trump si JD Vance.

Toate aceste subiecte eu le-am precizat de ani de zile, sunt absolut identice, ele se dovedesc a fi concrete si viabile, prezentate de Trump. Eu le spun deja de ani de zile. Am spus de economia tarii si uitati ca se intampla aceste lucruri.

Donald Trump a precizat ca la biliard, si a spus 5% pentru NATO, dar n-a spus-o pentru ca e nevoie de NATO. Din contră, ca să inlăture. Este clar, ne uităm la ce face Trump in America - intareste economia internă.

Marius Tuca: Noi nu avem un om care sa discute cu Statele Unite.

C.G.: Eu pot face acest lucru. Suntem intr-un moment cheie. America are nevoie de un partener consistent. Suntem intr-un moment in care daca plusam pe cateva piese importante, cele legate de hrana sanatoasa, toata lumea cauta cu disperare acest lucru.