"În momentul în care vii din afara jocului, ei (nr. oamenii statului paralel) intră în alertă pentru că știu că vor pierde, realizează că vor pierde puterea și banii. În plus, cel mai important lucru a fost în momentul în care am pronunțat cuvântul „pace”. Au intrat imediat în alertă imediat cum eu am spus cuvântul „pace”, asta pentru că ei își doresc război. Și acesta a fost lucrul cel mai important. După primul tur, totul, să spunem că sistemul s-a alertat la maximum și toată lumea știe, adică poporul român crede că au existat influențe străine, ceea ce i-a făcut pe ei să controleze situația. Și, desigur, sistemul din România a pus în practică ceea ce au decis deja, în sensul să mă scoată imediat din cursa electorală. În cel de-al doilea tur, începea pe 6 decembrie cu diaspora, aveau trei zile la dispoziție ca să voteze pentru România, iar la noi începeau alegerile pe 7 și 8. Așa că pe 6 seara au decis să anuleze alegerile. Procesul deja începuse în ziua aceea de dimineața, iar până la ora la care au anulat deja aveam 70% din voturile românilor. Au oprit tot, au anulat totul, deci cel de-al doilea tur al alegerilor a fost anulat ilegal și neconstituțional. Au furat voturile în totalitate și m-au acuzat de influențe rusești. Desigur, nu există nicio dovadă. Și nici până în această zi în care noi doi avem acest interviu, nu există absolut nicio dovadă.



Trebuie să mai subliniez faptul că este o situație copiată după situația lui Donald Trump din campania sa. Este exact aceeași situație! Nu au venit cu nimic nou, exact cu aceleași lucruri. Dar, în orice caz, ei consideră că nu mai este nevoie să se întoarcă la turul al doilea al alegerilor. Și acum promovează alte alegeri, care se vor ține în luna mai a acestui an, deci într-o lună de acum. Ceea ce este o altă fraudă, chiar mai mare decât a fost înainte și de aceea vreau să fiu cât mai bine înțeles. Mi-am depus candidatura și pentru noile alegeri electorale dar m-au exclus din nou. Și în acest moment, legal vorbind, nu am niciun drept să particip în niciun fel de campanie care implică președinția din România. Aș vrea să îți menționez și unul dintre cele mai importante lucruri, care i-au alarmat pe ei. Cel mai importante lucruri care i-au pus în gardă au fost că am cerut pacea și libertatea. Al doilea lucru pe care vreau să îl spun este că lor le este frică ca România să fie liberă, mai mult decât le este frică de război. Cu lucrul acesta aș vrea să mă fac foarte înțeles. Al doilea lucru, cel mai important subiect al întregii omeniri este pacea", a declarat Călin Georgescu în interviul acordat lui Tucker Carlson.