"Am anunțat încă de săptămâna trecută că acesta este planul. Faptul că Bolojan a tăiat orice activitate la Senat de frică să nu fie înlăturat și să nu ajungă la Palatul Cotroceni confirmă ceea ce am spus: că este un plan al sistemului și al sorosiștilor de a pune mâna chiar și pe această prezență interimară la Cotroceni de 3 luni de zile pentru a face niște numiri", a declarat miercuri Anca Alexandrescu într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.

Potrivit moderatoarei emisiunii "Culisele Statului Paralel", este foarte clar că Ilie Bolojan și oamenii din spatele său și-au dorit "foarte tare să ajungă la acest interimat". Jurnalista a subliniat, în context, că nu este rău că a plecat Klaus Iohannis. "Este foarte bine, important este ce se întâmplă însă în aceste 3 luni".

"În timp ce noi vorbim acuma în direct, la un post de radio - care se știe că este un post globalist, cu niște personaje care sunt globaliste: Cristian Tudor Popescu, Cătălin Striblea - dl. Cristian Tudor Popescu îi cere lui Ilie Bolojan ca primul lucru pe care să-l facă, să numească șef la SRI. Nu poate să facă dl. Bolojan asta. Eventual, el poate doar să propună și Parlamentul să voteze și nu cred că Parlamentul va vota așa ceva. Asta confirmă că există un plan despre care am vorbit încă de săptămâna trecută, și anume aceste personaje să vină acuma la putere - pentru că în spatele dl. Bolojan este Florian Coldea, dna Kovesi și acea gașcă sorosiștă - pentru că ați văzut-o pe Maia Sandu, care a mers pe furiș la Ilie Bolojan, la Oradea, pe dl. Boc care era lipit de dl Bolojan. Este această gașcă - pe lângă faptul că PDL-ul a pus mâna pe PNL acuma ;i nu mai este PNL, este PDL. Se întâmplă această preluare ostilă a sorosiștilor la conducerea României", a mai spus jurnalista.

În opina sa, planul este următorul: "să încerce să pună șef la SRI, să încerce să numească - atenție! - sunt 3 judecători noi la CCR începând cu luna mai. Înainte să fie alegerile trebuie să fie numiți. Unul dintre ei este numit de președintele României prin decret prezidențial. Apoi trebuie făcute niște numiri la ICCJ și apoi șefii de parchete. Ăsta este scopul lor acuma - să repună mâna pe Justiție și pe sistem".

"Au fost scoși din Justiție și acum vor să recucerească prin sorosistul Ilie Bolojan", a mai spus Anca Alexandrescu, amintind de statuile românești din Oradea care au fost date jos de Bolojan, dar și de acuzațiile potrivit cărora ar favoriza biserica penticostală.

"Mă interesează foarte tare ca dl. Bolojan, dacă este un om onest, așa cum spune toată lumea (...) - să vină și să răspundă publicului, chiar dacă este doar 3 luni de zile inerimar - la întrebările care i se pun din spațiul public", a transmis moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel".