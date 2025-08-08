Liberalii se revoltă față de mutările lui Ilie Bolojan. Florin Roman spune că premierul numește în funcții cheie oamenii lui Dacian Cioloș și din USR.

Premierul a numit ieri în Guvern încă doi foști parlamentari USR și REPER. Astfel, la Cancelaria Prim-ministrului au aterizat pe funcții de secretar de stat foștii deputați REPER si USR Oana-Alexandra Cambera și Andrei-Răzvan Lupu. Aceștia întregesc trupa de rezisti ajunsă la Palatul Victoria în era Bolojan.

Oana-Alexandra Cambera este apropiată de Dacian Cioloș și face parte din partidul REPER infiintat de acesta. Brusc, fosta deputată REPER este acum în dreapta lui Ilie Bolojan. Oana Cambera este avocat și antreprenor de meserie.

În urma veștilor deloc plăcute pentru liberali, Florin Roman l-a numit pe Ilie Bolojan un fals liberal și a declarat că, citez : doamna Cambera din partidul lui Cioloș este consiliera premierului. Mai țineți minte că în fiecare ședință îl întrebam ce gânduri are cu Dacian Cioloș și cum nega?”- am încheiat citatul.

Deputatul PNL i-a mai transmis lui ILIE Bolojan că ar trebui să recalculeze mutările pe care le face privind funcțiile din interiorul Guvernului.