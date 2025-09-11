”Astăzi, 11 septembrie, ne oprim pentru un moment de reculegere în amintirea tragediei care a schimbat profund lumea modernă. Comemorăm vieţile pierdute în Statele Unite şi omagiem curajul celor care au intervenit pentru a salva şi a proteja — supravieţuitori şi salvatori deopotrivă. Ne gândim la familiile victimelor şi la toţi cei ale căror vieţi au fost marcate de acea zi”, a transmis, joi, premierul Ilie Bolojan.

Acesta afirmă că ”11 septembrie rămâne o rană dureroasă, dar şi un avertisment: libertatea, democraţia şi respectul pentru drepturile omului nu sunt niciodată garantate”.

”Într-un context internaţional tensionat, cu război şi ameninţări hibride, aceste valori trebuie apărate prin fapte şi asumare, nu doar prin declaraţii. România rămâne ferm angajată în parteneriatul strategic cu Statele Unite şi în eforturile internaţionale pentru pace şi securitate, cu un rol deosebit în regiunea Mării Negre, unde stabilitatea este esenţială pentru întreaga comunitate euroatlantică”, a mai transmis premierul.

Potrivit acestuia, ”avem datoria să protejăm ceea ce a fost construit prin sacrificiu şi să transmitem generaţiilor viitoare o lume liberă, demnă şi sigură, întemeiată pe respect şi responsabilitate”.

New York, dar şi întreaga lume, comemorează joi atentatele din 11 septembrie 2001.

La Ground Zero, unde se aflau turnurile gemene ale World Trade Center, rudele celor aproximativ 3.000 de victime ale tragediei vor participa la lunga ceremonie de citire a numelor tuturor celor decedaţi, aşa cum se întâmplă la fiecare comemorare.

La apusul soarelui, două fascicule de lumină se vor ridica spre cer pentru a simboliza turnurile gemene, iluminând sudul Manhattanului până în zori.

Concerte gratuite vor avea loc în diverse spaţii publice ale oraşului, ceremonii în cazărmi de pompieri, pentru că 39 dintre ei şi-au pierdut viaţa într-un an din cauza bolilor legate de tragedie.

La 11 septembrie 2001, Statele Unite au fost ţinta a patru atentate sinucigaşe coordonate, comise de 19 membri ai grupării islamiste Al-Qaida, condusă de Osama bin Laden.

La New York, două avioane de linie deturnate s-au prăbuşit intenţionat asupra turnurilor gemene ale World Trade Center, provocând prăbuşirea acestora în mai puţin de două ore şi moartea a mii de persoane.