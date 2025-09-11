Potrivit solidnews.ro, ședința a început la ora 17, cu participarea unor nume sonore, invitați frecvent mai ales în studiouri de televiziune, în talk show-uri care fac agenda publică și o pot și influența, deopotrivă.

Ilie Bolojan le-a cerut celor prezenți să înțeleagă momentul prin care trece țara și s-a văitat continuu că “situația e dură și că statul trebuie de acum să-și reducă cheltuielile”.

La finalul pledoariei, premierul a făcut și un tur de sală, întrebându-i pe cei prezenți despre cum ar trebui să comunice și despre cum ar trebui să se poziționeze public în perioada următoare.