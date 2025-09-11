Bolojan își mobilizează propaganda. Sociologi, analiști și „jurnaliști de serviciu”, convocați în ședință secretă: „E groasă!”

Bolojan își mobilizează propaganda / Foto: Inquam Photos
Mișcări de trupe și ședință de criză, la Guvern! La finalul programului, când funcționarii din Executiv își strângeau lucrurile și ieșeau pe ușă, în sediu intrau, la schimb, sociologi, politologi, analiști și lideri de opinie – toți chemați la ordin de Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului. Convocarea venise la începutul săptămânii, pentru o „întâlnire informală” cu premierul Ilie Bolojan, care pare hotărât să-și consolideze puterea prin jocuri de culise și sprijin mediatic bine calibrat.

Potrivit solidnews.ro, ședința a început la ora 17, cu participarea unor nume sonore, invitați frecvent mai ales în studiouri de televiziune, în talk show-uri care fac agenda publică și o pot și influența, deopotrivă.

Ilie Bolojan le-a cerut celor prezenți să înțeleagă momentul prin care trece țara și s-a văitat continuu că “situația e dură și că statul trebuie de acum să-și reducă cheltuielile”.

La finalul pledoariei, premierul a făcut și un tur de sală, întrebându-i pe cei prezenți despre cum ar trebui să comunice și despre cum ar trebui să se poziționeze public în perioada următoare. 

 