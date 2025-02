"Daca vor fi elemente de natura publica, nu vad de ce sa nu le facem publice.

CCR a anulat acest tur de alegeri. Aceasta este o problema de fond. Ea s-a facut intr-un cadru institutional, a respectat dreptul constitutional si s-a facut pe baza datelor care au venit din CSAT care, constatand aspecte care tin de siguranta nationala, a informat CCR si aceasta institutie a luat decizia. Asadar, a fost o decizie luata in cadru constitutional.

Sigur, a fost una exceptionala, dar acest lucru este un fapt implinit pe care trebuie sa-l respectam. Toate deciziile CCR trebuie sa fie respectate. Trebuie sa vedem cum organizam alegerile prezidentiale viitoare ca astfel de situatii sa nu mai apara.

E clar ca atunci cand ai imunitate scazuta, ca organism, esti vulnerabil la virusi. Cred ca si democratia noastra are o imunitate scazuta generata de prestatia lumii politice, de increderea in instituti, potentata de tot ce inseamna online, si atunci orice dezinformare are efecte dezastruoase. Aceasta este problema de fond la care oameni rationali trebuie sa lucreze", a spus Ilie Bolojan.