"Romania are o capacitate care a fost deja depasita de a asigura investitii.

Sigur, toate domeniile sunt importante, toate zonele tarii sunt prioritare, dar la un moment dat totusi trebuie sa faci o selectie: care proiecte sunt cele mai importante, cele care au cel mai mare efect adaugat economic, daca se finalizeaza; daca e vorba de drumuri - poti, de exemplu, sa te uiti la recensamantul general al circulatiei masinilor, sa iti dai seama unde este traficul cel mai mare sau drumuri care conecteaza regiuni intre ele.

Daca ai de ales intre anumite drumuri, intre un drum comunal intr-o comuna la capatul judetului si un drum judetean care leaga 10 comune, sigur ca vei finanta cu prioritate drumul judetean", a declarat Bolojan.