Acuzațiile vin după ce guvernul Bolojan a transmis că nu va mai exista posibilitatea de a retrage banii într-o singură tranșă, ci se vor face plăți lunare care vor fi egale cu indemnizația socială din sistemul public de pensii. Florin Roman îl numește pe Ilie Bolojan un fals liberal și a declarat că nimeni din actuala conducere a PNL nu o să gireze o asemenea măsură.

Președintele interimar al organizației PNL Hunedoara i-a transmis lui Ilie Bolojan că "doamna Cambera, din partidul lui Cioloș, este consiliera premierului. Mai țineți minte că în fiecare ședință îl întrebam ce gânduri are cu Dacian Cioloș și cum nega?”.