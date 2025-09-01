Într-o postare publicată pe Facebook, senatorul PSD Mihai Fifor lansează un atac virulent la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că impune măsuri de austeritate fără o analiză serioasă a impactului asupra comunităților locale.

„După ce ai făcut haos în jurul tău, te superi pe sat, îți iei jucăriile și pleci. Asta nu poate să îți atragă respectul partenerilor și, cu atât mai puțin, pe cel al românilor onești care suportă deja consecințele ‘reformei’ marca Bolojan”, scrie Fifor, făcând referire la comportamentul premierului în cadrul coaliției de guvernare.

Criticile vizează și amenințările repetate cu demisia venite din partea lui Bolojan, pe care Fifor le consideră „o doză de imaturitate politică” și „incapacitatea de a purta un dialog politic constructiv”. „Nu poți să ameninți că îți iei jucăriile și pleci de fiecare dată când partenerii tăi au alte puncte de vedere. Este un comportament imberb, total inadecvat cu poziția de premier”, adaugă senatorul.

FIFOR: PNL SĂ NU UITE CĂ A OBȚINUT DOAR 14% LA ALEGERI

Fostul premier interimar subliniază că guvernul condus de Bolojan funcționează doar prin susținerea unei coaliții, în condițiile în care PNL a obținut doar 14% la alegeri. „Premierul nu poate schimba unilateral, de la o zi la alta, înțelegerile convenite în Coaliție, mai ales atunci când datele pe care le invocă nu corespund realității.”

În ceea ce privește reforma administrativă, liderul PSD atrage atenția că „administrația locală nu înseamnă doar funcționari. Înseamnă școli, biblioteci, poliție locală, juriști, contabili, servicii publice vitale.” El avertizează că o reformă „făcută cu barda” ar destabiliza grav sistemul și ar lovi direct în cetățeni.

„Susținem eliminarea cheltuielilor inutile, dar nu acceptăm tăieri de tip ‘ghilotină’, impuse otova pe procente stabilite la centru, fără legătură cu realitățile din teren”, mai spune Fifor, concluzionând: „Mai bine măsurăm de zece ori, decât să tăiem o dată și prost.”