”Când încerci să recuperezi întârzieri în dezvoltare, uneori trebuie să iei credite pentru a aloca banii la investiţii, ca să ai o pondere mai mare a investiţiilor să recuperezi aceste ccheltuieli. Dar România nu a făcut asta, a cheltuit mult mai mult pe un stat ineficient, a cheltuit într-o perioadă preelectorală majorând mai mult decât ne-am putea permite, salarizarea bugetară, majorând destul de mult pensiile, mai mult decât ne puteam permite în 2024”, a declarat Ilie Bolojan la un post TV, citat de News.ro.

Bolojan a recunoscut că singurul moment din istoria postcomunistă în care România s-a mai aflat într-o situație la fel de proastă a fost în 2008, pe vremea Guvernului Boc, când au fost luate măsuri de creşteri ale TVA şi reducerea salariilor bugetarilor cu 25%. La momentul respectiv (2008-2010), întreaga omenire s-a confruntat cu cea mai severă criză financiară din ultimul secol.

”România în anul trecut avea cel mai mare deficit dintre ţările europene, de 9,3%. (...) Suntem, deci, într-o situaţie în care la fiecare 100 de lei pe care ţara noastră îi colectează, am cheltuit cu 30 de lei în plus, deci am cheltuit 130 de lei şi practic anul acesta diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile noastre este de peste 30 miliarde euro. Este o sumă imensă. dacă am duce-o la drumuri şi autostrăzi, am putea să facem probabil într-un singur an numai din acest deficit, 2000 km de drumuri expres şi autostrăzi, adică ce nu a făcut România în 40 de ani. Într-un singur an numai din diferenţă, dar noi o risipim pe tot felul de cheltuieli. (...) Nu mai putem să continumăm în felul acesta pentru că nu mai suntem împrumutaţi, iar dacă suntem împrumutaţi suntem împrumutaţi la dobânzi foarte mari. Noi plătim cele mai mari dobânzi din regiune şi UE. Toate acestea afectează bugetul”, a precizat Bolojan.

Din acest motiv, a explicat premierul, România trebuie să dea rapid un semnal către creditori că poate lua măsuri de reducere a cheltuielilor, pentru a beneficia astfel de dobânzi mai mici.

"Trebuie să demonstrăm creditorilor noştri, UE, că suntem în stare să plătim aeste datorii. Neputându-le demonstra şi nerespectând aceste înţelegeri am ajuns în situaţia în care nu numai cetăţenii ţării noastre nu au încredere în direcţia în care se mişcă România, au încredere scăzută în Guvern, pe bună dreptate. Dar nu mai au încredere nici partenerii noştri în noi, nici creditorii. Şi atunci avem două posibilităţi: ori să ne minţim pe noi şi să îi minţim pe cetăţeni şi pe parteneri sau să fim conştienţi de situaţia în care suntem, în ceasul al unsprezecelea să corectăm aceste lucruri”, a spus Bolojan.

Ilie Bolojan a explicat că România se apropie de prăpastie şi a comparat situaţia din ţara noastră cu cea din Grecia, din anii anteriori, când această ţară se afla în recesiune.

Șeful guvernului a recunoscut că oamenii sunt pe bună drepate nemulțumiți că unele categorii profesionale plătite din banii statului, cum ar fi judecătorii, șefii de companii sau politicienii, par să fie ocoliți de măsurile de austeritate.

”Da, oamenii au dreptate din punctul ăsta de vedere. Doar că într-o situaţie normală, dacă am fi atacat problemele acum 4 ani, acum 3 ani, acum 1 an, am fi putut lucra într-o formă logică, să atacăm scăderea de cheltuieli, am fi avut timp. Dar nu mai avem timp. Marţi este un consiliu al miniştrilor de Finanţe ai UE în are România urmează să fie evaluată. Comisia Europeană ne-a păsuit bazându-se pe angajamentele noastre pe are le-am tot amânat”, a precizat premierul.