„Mi s-au părut întârziate reacțiile din partea României. Iar aici mă refer la Ministerul Afacerilor Externe, care a reacționat a doua zi după ce am amendat noi în emisiuni derapajul lui Viktor Orban. Creează valuri în lacul Balaton, Viktor Orban. Cetățenii maghiari din România și mulți dintre reprezentanții lor au amendat această declarație a lui Viktor Orban. Înțeleg și poziția premierului Nicolae Ciucă, care spune că trebuie să păstrăm calmul și să nu escaladăm, dar toate lucurile astea funcționează atâta timp cât nu este atinsă integritatea teritorială a României și prin vorbe. În mod normal, când cei de la tribuna acelui eveniment au spus ce au spus, legat de integritatea teritorială a României, atunci cei care securizau evenimentul, trebuiau să oprească evenimentul, să oprească microfoanele și îl escorteze pe Orban la graniță. Nu există altă variantă. Liniște este între cetățenii români de etnie maghiară și români. Aceasta liniște e perturbată de către indivizi îndoielnici, deosebit de corupți, despre care planează suspiciunea că a luat 1 milion de mărci de la ruși. E clar. Viktor Orban nu mai are ce să caute în România. Vor fi câteva țări din jurul României care îl vor declara persona non grata. Această școală de vară, dacă era pacifistă și unea românii de etnie maghiară cu românii, era bine. Dar nu a respectat programul evenimentului. Guvernul și Parlamentul României trebuie să ia atitudine. Au fost poziții în presa din SUA, în care opinia publică americană nu înțelegea reacția târzie a Bucureștiului.

Transilvania înseamnă Romania. Este inimia țării noastre. Ce vor, să cucerească o țară?”, conchide regizorul Bobby Păunescu.