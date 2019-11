Birchall vs Dăncilă pe „intervențiile PSD în justiție”

Fostul ministru al Justiţiei, Ana Birchall, o atacă, miercuri, pe Viorica Dăncilă, după ce candidatul PSD a spus că nu îşi asumă intervenţiile în justiţie.

„Acum câteva zile, doamna Dăncilă spunea că nu știe la ce fac referire. Cumva acum a început, brusc, să-și amintească?”, întreabă retoric Birchall într-un mesaj postat, miercuri, pe Facebook.

„Aseară doamna Dăncilă afirma cu nonşalanţă şi tupeu maxim: „Nu îmi asum aceste lucruri. Nu aţi văzut premierul Viorică Dăncilă cu un asalt asupra justiţiei. [...] Nu am intervenit niciodată în justiţie. Când ministrul Justiţiei a încercat să intervină, am corectat acest lucru”. Acum câteva zile, doamna Dăncilă spunea că nu ştie la ce fac referire. Cumva acum a început, brusc, să-şi amintească?”, scrie Birchall, pe Facebook.

Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă, a declarat, marţi, că nu a intervenit niciodată în sistemul judiciar din România şi nu a făcut nici vreun „asalt asupra justiţiei", precizând că atunci când ministrul Justiţiei a intenţionat să facă asta, a corectat acest lucru.

„Nu îmi asum aceste lucruri. Nu aţi văzut premierul Viorică Dăncilă cu un asalt asupra justiţiei. Nu am făcut niciun asalt asupra justiţiei. Cred că întrebarea această trebuie să o adresaţi preşedintelui Iohannis. Nu am intervenit niciodată în justiţie. Când ministrul Justiţiei a încercat să intervină, am corectat acest lucru. Cu atât mai mult, cred că preşedintele României nu trebuie să intervină în justiţie pentru că trebuie să fie un model în ceea ce priveşte raportarea la justiţie", a declarat Viorica Dăncilă, fiind întrebată de ce-i lipseşte justiţia din bilanţ.

Chestionată dacă există vreun document în care condamnă modificările aduse codurilor penale, Viorica Dăncilă a precizat că întrebarea trebuie redirecţionată către parlamentarii României.

„Nu pot eu să iau decizii în calitate de fost preşedinte executiv sau de preşedinte. Toate deciziile se iau în CEx. Nu sunt membru al Parlamentului", a completat fostul premier.

Săptămâna trecută, Ana Birchall, fostul ministru al Justiției, exclusă din PSD, o acuza pe Viorica Dăncilă că minte când susține că nu a știut despre „asaltul și asediul” la care a fost supusă ea, la fel ca ministerul Justiției. Birchall arăta, într-o lungă postare pe Facebook, temele de interes major pentru PSD în Justiție, care au fost subiect de discuții în Guvern.