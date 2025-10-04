"Regret numirea lui Kovesi pentru că a stricat ceea ce înseamnă corectitudinea luptei anticorupție. Acele spectacole din fața DNA-ului sunt cele care au făcut ca astăzi să nu mai fie credibilă lupta anticorupție", a declarat Traian Băsescu, sâmbătă seara, la Realitatea PLUS.

Întrebat dacă știa în prelabil ce va urma la DNA, Băsescu a replicat: "Nu, vedeam și eu la TV spectacolul cu cătușe."

"În principal știam despre toate cazurile importante care urmau să apară, mai ales când era vorba despre judecători și oameni politici importanți", a mai spus fostul președinte.

Întrebat pe ce criterii a ales-o pe Laura Codruța Kovesi, fostul președinte a replicat: "Kovesi ajuns Procuror General la 28 sau 29 de ani și a fost selectată în modul următor: am cerut Parchetului General să-mi dea șefii de deconcentrate din teritoriu, DIICOT și DNA. Ea era șefă la DIICOT Sibiu. Era cea mai tânără procurooare pe post de șefă, și, pentru că voiam să nu numesc un procuror din București, m-a uitat în CV-ul ei, și în echipa națională de baschet, zic deci și o luptătoare, am numit-o Procuror General fără nicio poveste cu recomandări. La fel cum l-am depistat și pe Coldea din analize proprii, nu din recomandări."

"La ședințele în care se discuta despre cine urmează să fie arestat, despre dosare, participa și Valer Dorneanu, președintele CCR", a mai spus Băsescu.

Revenind la spectacolul "dizgrațios" al cătușelor la DNA, așa cum l-a numit, Traian Băsescu a continuat: "Am cerut (lui Kovesi, n.r.) să nu mai facă spectacol, nu aveam cum să iau măsuri, dar spectacolul a continuat. Marele spectacole au început după ce am plecat eu, în 2015, 2016."