"V-am promis astăzi o schemă puturoasă care, după părerea multora, are și puternice conotații penale. Înainte de a intra în pâine, vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru: există o temă extrem de personală pentru Nicușor Dan, pe care am refuzat să o fac publică. Primul, pentru că eu nu m-am simțit confortabil să mă bag în viața unui om pe o chestie extrem de sensibilă. Al doilea e pentru că nu contribuie la povestea pe care eu am identificat-o, și anume faptul că Nicușor este un iluzionist care una zice și alta face, asemenea altor politicieni de pe la noi.

Îi place să vorbească despre legi și justiție, dar apoi respectă legea și hotărârile judecătorești doar când vrea el.

Îi place să vorbească despre transparență, dar apoi ține contracte departe de ochiul public. Și exemplele pot continua, după cum veți vedea", spune influencerul în cel de-al doilea episod al seriei de dezvăluiri ce-l are în prim-plan pe primarul Nicușor Dan, devenit peste noapte candidat la alegerile prezidențiale.

Potrivit lui Vlad Mercori, fiecare episod pe care îl va difuza "va contribui la o imagine generală" a lui Nicușor Dan. Pentru a-și argumenta afirmația, acesta a punctat câteva lucruri esențiale legate de Nicușor Dan, arătând că edilul "nu îți bagă mâna în buzunar, nu îl prinzi la furat - el te duce cu preșulețul". ȚE un tip extrem de ascuns, așa cum l-a descris și Cristian Tudor Popescu", dar și mulți foști colegi de-ai lui din USR, cu care influencerul spune că a stat de vorbă.

După ce, în primul episod difuzat luni seara, Vlad Mercori a detaliat schema din Justiție identificată la Nicușor Dan, acesta a venit cu noi informații devastatoare legate de zecile de amenzi personale, plătite din banii primăriei.

În context, el a reiterat primii doi pași:

- ca primar este obligat de lege să facă un lucru. De exemplu, să de o autorizație. Dacă aceasta trece de aparatul lui propriu, alcătuit din oamenii lui din primărie, și ajunge până la el, este obligat de lege să o semneze. Când refuză, el o face știind că încalcă legea, arată influencerul.

Pașii următori, deși ar trebui să fie relativi simplii, tot pe primar îl au în centrul lor. Astfel, "cel căruia îi este refuzată autorizația merge în mod normal în Justiție. Doar că, pe acest fir, cel care a vrut autorizația mai poate face un lucru, și anume să sesizeze Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC)", lucru care s-ar fi și întâmplat în peste 70 de cazuri din documentele pe care le are Vlad Mercori.



Conform procedurilor, inspectorii de la ISC vin, constată evidența, și anume că Nicușor Dan a încălcat legea neemițând autorizația de construire în termenul prevăzut de lege și îl amendează. În sprijinul celor spuse, influencerul a prezentat și unul dintre procesele verbale încheiate în acest sens. Aici apare însă o altă problemă.



"Deși ISC l-a amendat pe Nicușor Daniel Dan, persoană fizică cu CNP-ul indicat în procesul verbal, Nicușor s-a dus pe organigrama de la primărie până la Direcția Generală Economică, și acolo i-a zis doamnei Emanuela Jugureanu să-i plătească amenda. Doamna s-a executat și i-a dat cei 6000 de lei din banii bucureștenilor. Asta, deși era o amendă a persoanei fizice Nicușor Dan.



Doamna Jugureanu, cea care ridică aproximativ 20.000 de lei pe lună net, este atât de apropiată de Nicușor încât acesta a avut încredere și a delegat-o în august 2021 să conducă primăria, el fiind în concediu. Deci Nicușor ia o amendă și primăria i-o plătește", a dezvăluit influencerul, în episodul de marți seara.



Lucrurile nu se opresc însă aici, pentru că Nicușor Dan a contestat toate procesele verbale de la ISC.



Referitor la ce a vrut acesta să obțină, Vlad Mercori a precizat: "el vrea ca amenda să fie pe primar, nu pe el personal, pe CNP. Astfel nu ar mai da bani din buzunarul lui și ar putea să plătească amenda din banii de la buget. Deci, ca prin minune se mai generează încă vreo 73 de procese, carne macră pentru casele de avocatură care primesc bani fără licitație direct de la Nicușor, așa cum povesteam și în primul episod".