La un an de la anulare alegerilor prezidențiale, România încă așteaptă răspunsuri. Nimeni nu-și asumă decizia, nimeni nu clarifică situația și în tot acest timp românii așteaptă răspuns la o singură întrebare. De ce nu știm adevărul? Ce știm însă până în acest moment este faptul că există un raport privind anularea alegerilor de anul trecut.

Reamintim că acest raport a fost prezentat chiar și liderilor europeni, chiar de către președintele României, Nicușor Dan. Spunea chiar președintele că liderii europeni și-au dorit o copie a acestui raport, o copie pe care mai apoi să o citească în avion. Între timp însă vedem că acest subiect nu a fost dezbătut nici măcar în CSAT.

Asta deși știm că s-a discutat pe marginea acestui subiect, că raportul privind anularea alegerilor prezidențiale urmează să fie dezbătut în CSAT. În tot acest timp românii încă așteaptă răspuns. Oamenii își doresc să știe care este motivul pentru care voturile a milioane de români au fost anulate.